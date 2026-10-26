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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
أسماء عبد الحفيظ

تعد صينية الفراخ بالبطاطس والجبنة من الأكلات الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، فهي تجمع بين قطع الدجاج المتبلة والبطاطس الطرية والجبنة المذابة ذات المذاق الغني. ويمكن تقديمها على الغداء مع الأرز الأبيض أو السلطة الخضراء، كما أنها مناسبة للتجديد في الوجبات اليومية.

تقدمها الشيف سارة الحافظ.

مقادير صينية الفراخ بالبطاطس والجبنة

  • كيلو فراخ مقطعة إلى قطع مناسبة.
  • 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
  • بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
  • ثمرة فلفل ألوان، حسب الرغبة.
  • كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.
  • نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.
  • 3 ملاعق كبيرة زيت.
  • ملعقة صغيرة بابريكا.
  • ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
  • نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.
  • نصف ملعقة صغيرة زعتر.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • نصف كوب مرقة فراخ أو ماء ساخن.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبطاطس والجبنة

1. تتبيل الفراخ

ضعي قطع الفراخ في وعاء، ثم أضيفي الزيت والبابريكا والثوم والزعتر والملح والفلفل الأسود وبصل البودرة. قلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على قطع الدجاج، واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

2. تجهيز البطاطس

قشري البطاطس وقطعيها إلى شرائح متوسطة السمك، ثم ضعيها في صينية الفرن مع شرائح البصل والفلفل الألوان، وأضيفي القليل من الملح والفلفل والزيت وقلبي المكونات.

3. ترتيب الصينية

وزعي قطع الفراخ المتبلة فوق البطاطس، ثم أضيفي نصف كوب من مرقة الفراخ أو الماء الساخن إلى قاع الصينية، مع تجنب صبه بكثرة فوق قطع الدجاج.

4. تسوية الفراخ والبطاطس

غطي الصينية بورق الألومنيوم، ثم أدخليها فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية. اتركيها حتى تنضج الفراخ وتصبح البطاطس طرية، مع اختلاف الوقت حسب حجم قطع الدجاج ونوعها.

5. إضافة الجبنة

بعد التأكد من نضج الفراخ والبطاطس، انزعي ورق الألومنيوم ووزعي جبنة الموتزاريلا والشيدر على الوجه. أعيدي الصينية إلى الفرن لمدة 5 إلى 10 دقائق، أو حتى تذوب الجبنة ويصبح لونها ذهبيًا خفيفًا.

يجب أن تصل درجة الحرارة الداخلية للفراخ إلى 74 درجة مئوية لضمان نضجها الكامل.

صنية فراخ بالبطاطس والجبنة 

6. تقديم الصينية

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها ترتاح عدة دقائق قبل التقديم، ثم قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء.

أسرار نجاح صينية الفراخ بالبطاطس والجبنة

  • قطعي البطاطس إلى شرائح متقاربة في السمك حتى تنضج بالتساوي.
  • لا تكثري من الماء أو المرقة حتى لا تتحول الصينية إلى شوربة.
  • أضيفي الجبنة في نهاية التسوية للحفاظ على قوامها ومنع احتراقها.
  • استخدمي خليط الموتزاريلا والشيدر للحصول على قوام مطاطي ومذاق غني.
  • إذا أردتِ الحصول على وجه محمر، شغلي الشواية لدقائق قليلة مع مراقبة الصينية باستمرار.

طريقة تقديم صينية الفراخ بالبطاطس والجبنة

يمكن تقديم الصينية مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، إلى جانب السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي بالخيار. ولإضافة نكهة مختلفة، يمكن وضع شرائح المشروم مع البطاطس قبل التسوية، أو إضافة القليل من الزعتر والبابريكا إلى الجبنة قبل إدخال الصينية إلى الفرن.

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طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة

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