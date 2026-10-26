ممكن يطلع على السجن.. أحمد موسى: دعم ترامب لنتنياهو بشرة خير لسقوطه في الانتخابات الإسرائيلية

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى شن حرب على إيران؛ من أجل الاستمرار في الحكم، مشيرا إلى أن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له؛ قد يكون مؤشرا على تراجع فرصه في الانتخابات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن نتنياهو خلال الأيام الماضية يريد شن حرب على إيران لكي يستمر في حكمه، موضحا: «ترامب يدعم نتنياهو، وهذا يجعلنا نتفاءل، لأن أمريكا وقفت بجانب بولسونارو، وفاز لولا دا سيلفا في البرازيل، والشعب البرازيلي وقف بجانب المرشح الذي لم يقف بجانبه ترامب، وإن شاء الله يسقط نتنياهو ويدخل السجن».

وأضاف: «ترامب قال للشعب الإسرائيلي انتخبوا نتنياهو عشان نكمل مع بعض ما بدأنا، وطبعا مفيش أي حد إسرائيلي كويس، كلهم زي بعض، ودعم ترامب لنتنياهو بشرة خير لسقوط نتنياهو في الانتخابات».