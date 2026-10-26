أحمد موسى: الموافقة على تفويض الرئيس السيسي لإرسال قوات دفاعية للسعودية تم بأغلبية برلمانية كاسحة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب وافق بأغلبية كاسحة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات دفاعية إلى المملكة العربية السعودية.

وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المجلس عقد جلستين سريتين الأسبوع الماضي، وجلسة سرية اليوم، استمع خلالها إلى آراء عدد كبير من النواب، موضحًا أن عدد المتحدثين تجاوز 170 نائبًا، فيما طلب 500 نائب الكلمة، وأُتيح المجال للاستماع إلى الآراء بشأن هذا الموضوع.

وأضاف أن القضية تمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب التفويض لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها.