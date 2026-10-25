أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الديون العالمية.. وماذا تستهدف مصر بشأن الدين العام؟

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على ملف الديون وتداعياته على الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ارتفاع الالتزامات المالية أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول، في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية وضغوط الإنفاق وتكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتأثر بدوره بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تقييم الوضع الاقتصادي في مصر لا ينبغي أن يعتمد على المؤشرات المحلية وحدها، بل يتطلب النظر إلى المشهد الاقتصادي العالمي ومقارنة مستويات الدين في الدول المختلفة، مع مراعاة الظروف المالية والاقتصادية الخاصة بكل دولة.

وأضاف أن ارتباط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي يجعل متابعة التطورات الدولية أمرًا ضروريًا لفهم التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف التمويل، وما تفرضه هذه العوامل من أعباء على الموازنات العامة.

أحمد موسى يستعرض نسب الدين في الاقتصادات الكبرى

وخلال حديثه عن أزمة الديون، استعرض الإعلامي أحمد موسى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول الأوروبية، متناولًا مستويات المديونية داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار المقارنة بين الأوضاع المالية لمختلف الاقتصادات.

وأكد موسى أن الديون تمثل واقعًا اقتصاديًا تتعامل معه دول عديدة، قائلًا: «مفيش دولة ما عليهاش ديون»، في إشارة إلى انتشار الاقتراض الحكومي باعتباره إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الدول في تمويل احتياجاتها والتزاماتها.

وأشار إلى أن المقارنة بين نسب الدين في الدول المختلفة تساعد على وضع المؤشرات الاقتصادية في إطارها الصحيح، بدلًا من النظر إلى أرقام المديونية بصورة منفصلة عن التطورات العالمية أو الظروف التي تمر بها الاقتصادات الكبرى.

وتأتي هذه المقارنات في وقت تواجه فيه دول عديدة ضغوطًا مالية مرتبطة بارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتغير أسعار الفائدة، وزيادة احتياجات الإنفاق العام، وهو ما يدفع الحكومات إلى البحث عن وسائل لتحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم النشاط الاقتصادي.

مستهدفات خفض الدين العام في مصر

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، تطرق موسى إلى نسبة الدين التي عرضها خلال البرنامج، والتي أشار إلى اقترابها من 79%، موضحًا أن المستهدف الحكومي الذي تناوله الحديث يتجه إلى خفض النسبة إلى مستويات تقارب 70%.

ويمثل خفض الدين أحد الملفات المهمة في إدارة المالية العامة، إذ ترتبط نتائجه بقدرة الدولة على تقليل الأعباء المالية وتحسين إدارة مواردها، إلى جانب توفير مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات العامة والمشروعات التنموية والاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.

ويعتمد تحقيق مستهدفات خفض الدين على مجموعة من العوامل، من بينها تطور الإيرادات العامة، ومعدلات النمو الاقتصادي، وحجم الاقتراض الجديد، وتكلفة خدمة الدين، فضلًا عن قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية على المدى المتوسط والطويل.

كما أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يرتبط فقط بسداد الالتزامات القائمة، بل يتأثر أيضًا بنمو الناتج المحلي وتطور الإيرادات والمصروفات العامة، وهو ما يجعل متابعة المؤشرات المالية المختلفة ضرورية لتقييم مسار الدين.

لماذا تختلف أعباء الديون من دولة إلى أخرى؟

وشددت المقارنات التي تناولها موسى على اتساع نطاق ملف المديونية عالميًا، إلا أن تقييم قدرة الدول على تحمل الديون يتطلب دراسة مجموعة من المؤشرات، وليس الاكتفاء بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

فالدول تختلف من حيث تكلفة الاقتراض، وآجال استحقاق الديون، والعملات المقوم بها الدين، وحجم الإيرادات الحكومية، فضلًا عن قدرتها على تحقيق النمو وجذب الاستثمارات وتوفير مصادر تمويل مستدامة.

وتؤثر هذه العوامل بصورة مباشرة على حجم الأعباء التي تتحملها الموازنات العامة، إذ قد تواجه دولة ذات نسبة دين مرتفعة ظروفًا مختلفة عن دولة أخرى لديها النسبة نفسها، تبعًا لتكلفة التمويل وهيكل الالتزامات والقدرة على الوفاء بها.

كذلك تفرض التغيرات في أسعار الفائدة العالمية تحديات إضافية على الدول التي تحتاج إلى الاقتراض أو إعادة تمويل ديونها، خاصة عندما ترتفع تكلفة الحصول على التمويل، الأمر الذي قد يحد من الموارد المتاحة لتغطية بنود الإنفاق الأخرى.

خفض أعباء الدين ودعم الإنفاق على الخدمات

وتبرز أهمية خفض أعباء الدين بالنسبة للاقتصاد المصري في مدى انعكاسه على الموازنة العامة، وقدرة الدولة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.

كما يرتبط تحسين مؤشرات المالية العامة بضرورة تحقيق التوازن بين إدارة الدين والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، بما يدعم النشاط الإنتاجي ويوفر فرص العمل ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.

وفي هذا السياق، تكتسب متابعة مؤشرات الدين والتضخم وأسعار الفائدة والنمو أهمية كبيرة في تحديد اتجاهات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية وتأثيراتها على الاقتصادات الناشئة.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على ارتباط مصر بالاقتصاد العالمي، قائلًا: «إحنا جزء من العالم»، في إشارة إلى ضرورة قراءة المؤشرات الاقتصادية المحلية ضمن سياق دولي أوسع، مع مراعاة خصوصية الأوضاع المالية لكل دولة.