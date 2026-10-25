عدادات كودية وبطاقات تموينية موقوفة.. برلماني يتحدث عن معاناة المتصالحين على مخالفات البناء

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن تراخيص البناء لم يعد فتحها كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن الأوضاع لا تزال على حالها، في ظل استمرار معاناة مواطنين منذ سنوات بسبب إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على التراخيص.

وأضاف عاطف المغاوري، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هناك العديد من المشكلات التي يواجهها المواطنون خلال إنهاء إجراءات التصالح، رغم رغبتهم في تسوية أوضاعهم والانتهاء من هذا الملف.

ولفت إلى توقيع عقوبات على بعض المواطنين بسبب عدم التصالح، رغم تقدمهم بطلبات للحل وحصولهم على بعض النماذج الخاصة بالإجراءات، موضحًا أن بعضهم فوجئ بتحويل عدادات الكهرباء إلى عدادات كودية، تحاسب وفقًا لأسعار أعلى.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب إلى أن بعض المواطنين تعرضوا أيضًا لوقف بطاقاتهم التموينية؛ بسبب عدم التصالح على مخالفات البناء، رغم تقدمهم بطلبات للتصالح وعدم البت فيها من الجهات المختصة حتى الآن.

وشدد المغاوري على ضرورة التعامل مع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وحسمها، بما يضع حدًا للمشكلات التي يواجهها المتقدمون، خاصة الذين ينتظرون البت في طلباتهم منذ فترات طويلة.