زلزالان بقوة 5.2 و5.7 ريختر يضربان أفغانستان والصين

سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، زلزالًا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة هندوكوش بأفغانستان.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 110 كيلومترات.

وفي الصين، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة محافظة باتشن التابعة لمدينة ناجتشيو في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم جنوب غربي البلاد.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أن الزلزال وقع في الساعة 7:25 مساء اليوم الأحد بتوقيت بكين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 32.43 درجة شمالًا وخط طول 93.99 درجة شرقًا.