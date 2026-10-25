زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة محافظة باتشن التابعة لمدينة ناجتشيوي في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه في الساعة 7:25 مساء اليوم / الأحد / بتوقيت بكين، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة محافظة باتشن التابعة لمدينة ناجتشيوي في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وأوضح المركز أنه تم رصد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 32.43 درجة شمالا وخط طول 93.99 درجة شرقا.