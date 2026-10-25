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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين
أ ش أ

 ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة محافظة باتشن التابعة لمدينة ناجتشيوي في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.
وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه في الساعة 7:25 مساء اليوم / الأحد / بتوقيت بكين، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة محافظة باتشن التابعة لمدينة ناجتشيوي في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.
وأوضح المركز أنه تم رصد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 32.43 درجة شمالا وخط طول 93.99 درجة شرقا.

زلزال بقوة 57 درجة محافظة باتشن التابعة لمدينة ناجتشيوي في منطقة شيتسانج مركز شبكات الزلازل الصيني

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