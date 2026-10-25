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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة تشينجهاي الصينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة تشينجهاي، شمال غرب الصين، ظهر اليوم الأحد، بعد أقل من يوم من تسجيل هزة أرضية أخرة بنفس القوة تقريبا، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة الأرضية التي وقعت يوم السبت والأحد.

زلزال تشينجهاي

ومساء السبت، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مقاطعة تشينجهاي، بعد يومين من هزة أرضية مدمرة في التبت المجاورة أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 76 آخرين.

ضرب زلزالٌ جديد مقاطعة زادوي في تمام الساعة 4:39 مساءً بتوقيت بكين، وفقًا لمركز شبكات الزلازل الصيني (CENC). وسُجّل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند خط عرض 32.54 درجة شمالًا وخط طول 93.97 درجة شرقًا.

تُعد هضبة التبت عرضة للزلازل القوية لأنها تقع في منطقة نشطة زلزالياً حيث تصطدم الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.

في الوقت نفسه، استمرت عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.0 درجة مقاطعة باكين في مدينة ناغكو بمنطقة التبت ذاتية الحكم في الساعة 10:33 مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الخميس.

وذكر التقرير أنه حتى الآن تم إجلاء 12489 من السكان، وأن عمليات الإنقاذ والإغاثة، إلى جانب إعادة توطين السكان المتضررين، جارية.

وشهدت المنطقة المتضررة حتى الآن 834 هزة ارتدادية، بما في ذلك ثماني هزات تراوحت قوتها بين 4.0 و 4.9 درجة.

كما تم إرسال 52450 قطعة أو مجموعة من إمدادات الإغاثة في حالات الكوارث إلى منطقة الزلزال، بينما يشارك أكثر من 2500 من أفراد الإنقاذ في عمليات الإغاثة.

وتشمل الإمدادات 4651 خيمة، و2000 منزل جاهز، و11772 سرير قابل للطي، و5715 لحافًا، وغيرها من مستلزمات الطقس البارد.

زلزال تشينجهاي الصين التبت

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