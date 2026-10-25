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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

اتصال هاتفى
اتصال هاتفى
أ ش أ

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفى جرى اليوم الأحد، مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التعاون القائم بين مصر والوكالة، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول التعاون المثمر بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث أشاد الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، فضلاً عن الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة لمصر في إطار برنامج التعاون الفني، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل احتمالات التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الراهنة وتكثيف الجهود الدبلوماسية للعمل على إيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق يسهم في استعادة الهدوء.

وشدد وزير الخارجية ، على رفض الحلول العسكرية لما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية بالغة الخطورة على المنطقة والعالم، وحتمية تغليب الحلول السياسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الدكتور بدر عبد العاطي اتصال هاتفى رافائيل جروسي

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