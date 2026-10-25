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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسمياً.. الزمالك وبيراميدز على رأس مجموعات دوري أبطال أفريقيا

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
حسن العمدة

تحددت ملامح تصنيف الأندية قبل إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2026-2027، والتي تشهد مشاركة الزمالك وبيراميدز ممثلي الكرة المصرية، بعد نجاحهما في حجز مقعديهما بالمرحلة المقبلة من البطولة.

التصنيف الأول:

الترجي التونسي

نهضة بركان المغربي

الزمالك 

بيراميدز

التصنيف الثاني:

الهلال السوداني

سيمبا التنزانى

يانج أفريكانز 

بترو أتلتيكو الأنجولي 

التصنيف الثالث:

مولودية الجزائر.

أورلاندو الجنوب أفريقي.

نواذيبو الموريتاني.

حوريا الغيني.

التصنيف الرابع:

النادي الأفريقي التونسي.

المغرب الفاسي.

كولومبي سبورتيف الكاميروني.

ويليت الأنجولي.

وتترقب الأندية المشاركة مراسم القرعة؛ لمعرفة منافسيها في دور المجموعات، وطريق كل فريق نحو المنافسة على لقب البطولة القارية.

دوري أبطال أفريقيا الزمالك وبيراميدز الزمالك بيراميدز

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