رسمياً.. الزمالك وبيراميدز على رأس مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تحددت ملامح تصنيف الأندية قبل إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2026-2027، والتي تشهد مشاركة الزمالك وبيراميدز ممثلي الكرة المصرية، بعد نجاحهما في حجز مقعديهما بالمرحلة المقبلة من البطولة.

التصنيف الأول:

الترجي التونسي

نهضة بركان المغربي

الزمالك

بيراميدز

التصنيف الثاني:

الهلال السوداني

سيمبا التنزانى

يانج أفريكانز

بترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الثالث:

مولودية الجزائر.

أورلاندو الجنوب أفريقي.

نواذيبو الموريتاني.

حوريا الغيني.

التصنيف الرابع:

النادي الأفريقي التونسي.

المغرب الفاسي.

كولومبي سبورتيف الكاميروني.

ويليت الأنجولي.

وتترقب الأندية المشاركة مراسم القرعة؛ لمعرفة منافسيها في دور المجموعات، وطريق كل فريق نحو المنافسة على لقب البطولة القارية.