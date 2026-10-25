رسمياً.. الزمالك وبيراميدز على رأس مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تحددت ملامح تصنيف الأندية قبل إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2026-2027، والتي تشهد مشاركة الزمالك وبيراميدز ممثلي الكرة المصرية، بعد نجاحهما في حجز مقعديهما بالمرحلة المقبلة من البطولة.
التصنيف الأول:
الترجي التونسي
نهضة بركان المغربي
الزمالك
بيراميدز
التصنيف الثاني:
الهلال السوداني
سيمبا التنزانى
يانج أفريكانز
بترو أتلتيكو الأنجولي
التصنيف الثالث:
مولودية الجزائر.
أورلاندو الجنوب أفريقي.
نواذيبو الموريتاني.
حوريا الغيني.
التصنيف الرابع:
النادي الأفريقي التونسي.
المغرب الفاسي.
كولومبي سبورتيف الكاميروني.
ويليت الأنجولي.
وتترقب الأندية المشاركة مراسم القرعة؛ لمعرفة منافسيها في دور المجموعات، وطريق كل فريق نحو المنافسة على لقب البطولة القارية.