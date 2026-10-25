استبعاد حمزة عبد الكريم.. تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل البلوجرانا، لمواجهة ريال مدريد، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة النهائية استبعاد الدولي المصري حمزة عبد الكريم.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جاسبارت

خط الدفاع: تشافي إسبارت - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - بيدري - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا دياز - أنتوني جوردون

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.