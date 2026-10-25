قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات كبيرة.. عشرات الآلاف من الحريديم يحتشدون في إسرائيل تحت راية التوراة
عدادات كودية وبطاقات تموينية موقوفة.. برلماني يتحدث عن معاناة المتصالحين على مخالفات البناء
رانيا يعقوب تكشف كواليس وقف التداول بالبورصة.. وخسائر السوق تتجاوز 171 مليار جنيه
عمرو أديب: تحذيرات بريطانية من تهديدات أمنية محتملة ومخاوف من تصاعد التوتر مع روسيا
متحدث الري: حوض النيل يستقبل 2000 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويًا ولا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار
تنسيق وتعاون حتى 2027.. تفاصيل لقاء وزير الري بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي
ناقد يكشف تفاصيل تصريحات حسين عموتة بشأن حالة اللاعبين وأسباب التغييرات الفنية
النينيو تدفع 2026 لرقم قياسي في درجات الحرارة.. وتهدد الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء عالميا
وجدي زين الدين: مصر لم تتخلَّ عن حقوقها المائية وتتعامل باستراتيجية طويلة النفس
روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية.. تقليص الإنفاق الحكومي وإعفاء محدودي الدخل ضريبيًا
صوت الشعب.. وجدي زين الدين: منتدى مصر يعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين
قائد القيادة الوسطى الأمريكية: مستمرون في دعم شركائنا الخليجيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يراقب نجم يوفنتوس قبل الميركاتو الشتوي

يوفنتوس
يوفنتوس
مجدي سلامة

بدأ نادي برشلونة، دراسة سيناريوهات مختلفة، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ تحسبًا لرحيل الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، الذي تراجع دوره في خطط المدرب هانز فليك.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن برشلونة جدد اهتمامه بضم الإيطالي أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، لا يزال برشلونة، يراقب اللاعب الإيطالي، وقد يجدد اهتمامه به، إذا شهدت مراكز الظهير في الفريق، أي رحيل خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس حدد قيمة كامبياسو بنحو 30 مليون يورو، علمًا بأن عقده يمتد حتى يونيو 2029.

برشلونة يوفنتوس نادي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد