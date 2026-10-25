برشلونة يراقب نجم يوفنتوس قبل الميركاتو الشتوي

بدأ نادي برشلونة، دراسة سيناريوهات مختلفة، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ تحسبًا لرحيل الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، الذي تراجع دوره في خطط المدرب هانز فليك.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن برشلونة جدد اهتمامه بضم الإيطالي أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، لا يزال برشلونة، يراقب اللاعب الإيطالي، وقد يجدد اهتمامه به، إذا شهدت مراكز الظهير في الفريق، أي رحيل خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس حدد قيمة كامبياسو بنحو 30 مليون يورو، علمًا بأن عقده يمتد حتى يونيو 2029.