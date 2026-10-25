مفاجأة بشأن مشاركة كورتوا أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض

أكدت بعض التقارير الصحفية أن تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني قد يشارك في لقاء برشلونة المقرر مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير أن كورتوا يعاني من نزلة برد ولكن هناك محاولات قوية لتجهيزه في الوقت الحالي للمشاركة مع الفريق في مباراة برشلونة.

ويمتلك كورتوا إمكانيات مميزة ويعتبر من العناصر الأساسية بين صفوف فريق ريال مدريد والذي يرغب في تواجد القوة الضاربة بين صفوفه في لقاء اليوم.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – ترنت ألكسندر أرنولد – دين هويسن – إبراهيما كوناتي – مارك كوكوريا – ألفارو كاريراس – أنطونيو روديجر – دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – برناردو سيلفا – تياجو بيتارش.

خط الهجوم: إندريك – كيليان مبابي – كارلوس إسبي – براهيم دياز – يان ديوماندي.