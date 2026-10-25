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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة قوية لريال مدريد.. كورتوا يغيب عن الكلاسيكو بسبب الإنفلونزا

كورتوا
كورتوا
إسراء أشرف

تلقى ريال مدريد ضربة مفاجئة قبل ساعات من مواجهة برشلونة في الكلاسيكو، بعدما تأكد غياب حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا عن المباراة، بسبب إصابته بوعكة صحية ناتجة عن حالة إنفلونزا، وفقًا للإعلان الرسمي للنادي الملكي.

وأوضح ريال مدريد أن الحارس الشاب إيليا فولوشين انضم إلى قائمة الفريق بدلًا من كورتوا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويأتي غياب كورتوا في توقيت حساس بالنسبة للفريق الملكي، الذي يستعد لخوض واحدة من أهم مباريات الموسم على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في ظل سعيه لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع برشلونة في جدول الترتيب.

لونين يقترب من حراسة مرمى ريال مدريد

يفتح غياب كورتوا الباب أمام الأوكراني أندري لونين لحراسة مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو، بعدما اعتاد تعويض الحارس البلجيكي في فترات غيابه السابقة.

ولم يعلن النادي، في المعلومات المتاحة، اسم الحارس الذي سيبدأ المباراة بصورة نهائية، لتبقى الكلمة الأخيرة للمدرب جوزيه مورينيو قبل انطلاق المواجهة.

ويمثل غياب كورتوا تحديًا إضافيًا لريال مدريد، نظرًا لأهمية الحارس البلجيكي وخبرته في المباريات الكبرى، بينما تترقب الجماهير قدرة البديل على التعامل مع ضغط الكلاسيكو وأجوائه الاستثنائية.

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