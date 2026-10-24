كورتوا: مبابي كان الأفضل فرديًا هذا العام.. ولم يتفوّق عليه أحد

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن معايير اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن كيليان مبابي كان الأفضل على المستوى الفردي خلال العام، رغم عدم تحقيقه أي لقب، في حين قدم لامين يامال موسمًا مميزًا على المستوى الجماعي وتُوّج بعدد من الألقاب.

ريال مدريد

وقال كورتوا، في تصريحات تلفزيونية، إن تحديد الفائز بالكرة الذهبية يطرح تساؤلًا مهمًا بشأن المفاضلة بين الإنجازات الجماعية والتألق الفردي، موضحًا: «هل نختار لاعبًا حقق الألقاب فقط، أم لاعبًا تفوّق على الجميع دون أن يفوز بشيء؟».

وأضاف حارس ريال مدريد أن مبابي كان الأفضل فرديًا، ولم يتفوّق عليه أي لاعب، مشيرًا إلى أن النجم الفرنسي قدم عامًا استثنائيًا، رغم عدم تحقيق الألقاب واكتفائه بالمركز الرابع في كأس العالم، وفقًا لتصريحاته.

وفي المقابل، أشار كورتوا إلى أن لامين يامال لم يصل إلى المستوى الفردي نفسه الذي قدمه مبابي، لكنه نجح في تحقيق الألقاب وقدم عامًا رائعًا على الصعيد الجماعي، وهو ما يفتح باب النقاش حول مدى تأثير البطولات والإنجازات الجماعية في تحديد هوية الفائز بالجائزة.

وتعكس تصريحات كورتوا اختلاف المعايير التي يمكن الاستناد إليها في اختيار الفائز بالكرة الذهبية، بين تقييم الأداء الفردي للاعب طوال العام، والإنجازات الجماعية التي يحققها مع فريقه ومنتخب بلاده.