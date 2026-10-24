مورينيو قبل الكلاسيكو: لسنا فريقًا مكتملًا.. ومقارنتنا ببرشلونة ليست عادلة

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، مؤكدًا أن فريقه لا يزال في مرحلة مبكرة من العمل، ولم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، مشيرًا إلى أن مقارنة فريقه ببرشلونة في الوقت الحالي ليست عادلة، في ظل الفارق في مدة العمل والاستقرار بين الفريقين.

الكلاسيكو

وقال مورينيو، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يهتم بالحديث الإيجابي عن برشلونة قبل الكلاسيكو، موضحًا أن البعض توقع تعرض فريقه لهزيمة ساحقة قبل أسبوع، ومن المرجح أن هؤلاء لا يزالون متمسكين بتوقعاتهم.

وأضاف المدرب البرتغالي أن برشلونة يقدم أشياء جيدة للغاية في بعض اللحظات، وهو ما يستحق الإشادة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن فريقه لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى مرحلة الاكتمال والجاهزية المطلوبة.

وأوضح مورينيو أن العمل مع الفريق بدأ منذ ثلاثة أشهر فقط، تخللتها فترة إعداد وصل خلالها اللاعبون على دفعات، إلى جانب فترة التوقف الدولي، وهو ما أثر على استمرارية العمل الجماعي ومنح الفريق وقتًا محدودًا للتطور.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا يزال في مرحلة مبكرة من البناء، معتبرًا أن مقارنة فريق يعمل معًا منذ ثلاثة أشهر بآخر اعتاد لاعبوه اللعب معًا لسنوات أمر غير عادل، وذلك قبل المواجهة المرتقبة في الكلاسيكو.