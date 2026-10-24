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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا: لامين يامال أفضل لاعب في العالم حاليًا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه

رافينيا
رافينيا
باسنتي ناجي

أشاد البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها زميله لامين يامال، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي، ولا يوجد مجال للجدل حول أحقيته بهذه المكانة.

 

لامين يامال

وقال رافينيا، في تصريحات تلفزيونية، إن لامين يامال يثبت من خلال مستوياته وأدائه داخل الملعب أنه الأفضل عالميًا، مشيرًا إلى أن أي شخص يحب كرة القدم ويفهم تفاصيلها ويتابع المباريات بانتظام، يدرك مدى تميز اللاعب الشاب وقدراته الاستثنائية.

وأضاف نجم برشلونة أن يامال يتفوق على منافسيه من وجهة نظره، مؤكدًا: «بالنسبة لي، هو أفضل لاعب في العالم، وربما بفارق كبير جدًا عن صاحب المركز الثاني».

وتعكس تصريحات رافينيا حجم الإعجاب بموهبة لامين يامال، الذي يُعد أحد أبرز نجوم برشلونة، في ظل ما يقدمه من مستويات لافتة وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق الكتالوني.

رافينيا يامين يامال برشلونه الاهلي الزمالك

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