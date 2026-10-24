يوم أسود على كرة القدم الجنوب أفريقية.. كايزر يلحق بــ صن داونز ويودع كأس الكونفدرالية

عاشت الكرة الجنوب أفريقية يومًا صعبًا، بعدما ودع ماميلودي صنداونز منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا على يد ويليت الأنجولي، بالتزامن مع خروج كايزر تشيفز من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتفقد جنوب أفريقيا ممثليها في أهم بطولتين للأندية بالقارة السمراء.

يوم أسود على كرة القدم الجنوب أفريقية

وجاء خروج صنداونز، الذي كان يطمح لمواصلة المنافسة على اللقب القاري، بمثابة مفاجأة مدوية، خاصة في ظل طموحات الفريق الكبيرة على الساحة الأفريقية، بينما زادت مغادرة كايزر تشيفز للكونفدرالية من صعوبة المشهد بالنسبة لجماهير الكرة الجنوب أفريقية.

وبذلك، تتحول الأنظار داخل الناديين إلى ضرورة مراجعة الحسابات وتصحيح المسار، من خلال معالجة الأخطاء الفنية وتدعيم الصفوف والاستعداد بصورة أفضل للموسم المقبل.

ويسعى صنداونز وكايزر تشيفز إلى استعادة مكانتهما القارية، والعودة بقوة للمنافسة على الألقاب الأفريقية، مع وضع هدف واضح يتمثل في بلوغ الأدوار النهائية والمنافسة على منصات التتويج من جديد، لتعويض خيبة الأمل الحالية وإسعاد جماهيرهما في الموسم المقبل.

وجاء خروج صنداونز من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام ويليت الأنجولي بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن يتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في لقاء العودة بجنوب أفريقيا، ليحسم الفريق الأنجولي تأهله مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وعلى الجانب الآخر، ودّع كايزر تشيفز منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام ريد أروز الزامبي، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل 1-1 في مجموعهما، قبل أن يخسر الفريق الجنوب أفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليحجز الفريق الزامبي مقعده في دور المجموعات.

وبذلك، تلقّت الكرة الجنوب أفريقية ضربة قوية بخروج اثنين من أبرز أنديتها من المنافسات القارية، لتبدأ مرحلة مراجعة الحسابات داخل الناديين، بحثًا عن العودة بقوة في الموسم المقبل والمنافسة مجددًا على الألقاب الأفريقية.