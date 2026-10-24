صحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبدالكريم قد يظهر في كلاسيكو ريال مدريد

سلطت صحيفة «سبورت» الإسبانية الضوء على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، باعتباره أحد الأسماء الجديرة بالمتابعة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، والمقرر اقامتها مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب كامب نو مواجهة الغريمين في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وسط ترقب لما إذا كان المهاجم المصري سيحصل على فرصة الظهور في واحدة من أكبر مباريات كرة القدم العالمية.

ووصفت الصحيفة الإسبانية حمزة عبد الكريم بأنه من الشخصيات اللافتة قبل المباراة، مشيرة إلى أن المواجهة قد تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، في وقت تحيط فيه حالة من الترقب بمستقبل اللاعب الشاب داخل الفريق الكتالوني.

حذاء برسالة عربية.. «هنا تبدأ القصة»

ومن أبرز التفاصيل التي تناولها التقرير، الحذاء الذي سيظهر به حمزة عبد الكريم، والمصمم من جانب شركة «نايكي»، ويحمل عبارة باللغة العربية تقول: «هنا تبدأ القصة».

وتعكس العبارة، بحسب التقرير، طموح المهاجم المصري ورغبته في استغلال الفرصة لصناعة بداية مميزة في مسيرته مع برشلونة، خاصة مع الاهتمام المتزايد بامكانية مشاركته أمام ريال مدريد.

كما أشار التقرير إلى أن الجماهير المصرية تترقب موقف اللاعب، وما إذا كان الجهاز الفني سيمنحه فرصة الظهور خلال الكلاسيكو، لا سيما إذا سمحت ظروف المباراة بذلك.

من الفريق الرديف إلى حسابات الكلاسيكو

كان حمزة عبد الكريم قد شارك في تدريبات برشلونة يوم الجمعة استعدادًا لمواجهة ريال مدريد، بعدما خاض مباراة مع الفريق الرديف الأسبوع الماضي، ونجح في تسجيل هدف.

ويبلغ المهاجم المصري 18 عامًا، وشارك حتى الآن في مباراتين مع برشلونة، بإجمالي 12 دقيقة، بعدما دخل بديلًا في كلتيهما.

ورغم محدودية مشاركاته، فإن وجوده ضمن المشهد المحيط بالكلاسيكو يسلط الضوء على تطلعات اللاعب الشاب، الذي يسعى إلى إثبات قدراته والحصول على مساحة أكبر داخل النادي الكتالوني.

وتتجه الأنظار إلى قرار الجهاز الفني بشأن إمكانية الاستعانة به في مواجهة ريال مدريد، في انتظار معرفة ما إذا كانت عبارة «هنا تبدأ القصة» ستتحول إلى بداية فعلية لفصل جديد في مشواره مع برشلونة.