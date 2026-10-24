قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في بغداد تحذر: الحكومة العراقية لا تضمن سلامة الأمريكيين من العنف المفاجئ
مدبولي: شغل كان يستغرق 30 سنة قدرنا ننجزه في 12 سنة
المتحدث باسم الخارجية: مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وفايز السراج عام 2019 «حبر على ورق»
بريطانيا وفرنسا تجريان أول تدريبات مشتركة على الضربات الجوية النووية
مدبولي: ارتفاع الرقعة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان.. وحققنا الاكتفاء الذاتي من الألبان
مدبولي: رفع تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% إلى 60%.. ونستهدف الوصول لـ 100% عبر «حياة كريمة»
مدبولي: إنتاج مياه الشرب ارتفع إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا.. ونستهدف 10 ملايين للتحلية
المجلس الأعلى للمعلمين:رخصة مزاولة مهنة التدريس ستُسهم في الإرتقاء بجودة العملية التعليمية
رئيس الوزراء: توصيل الغاز الطبيعي لـ 16.2 مليون وحدة سكنية.. ونستهدف تغطية احتياجات الدولة المستقبلية خلال 3 سنوات
رئيس الوزراء يكشف ماذا كان سيحدث لمصر دون مشروعات التنمية
بدون مقابل.. مدبولي: تنفيذ 3.4 مليون عملية جراحية كلفت الدولة 38 مليار جنيه
المجلس الأعلى للمعلمين: رفع الحد الأدنى لأجور المُدرسين توجه يستحق الإشادة والتقدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبدالكريم قد يظهر في كلاسيكو ريال مدريد

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

سلطت صحيفة «سبورت» الإسبانية الضوء على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، باعتباره أحد الأسماء الجديرة بالمتابعة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، والمقرر اقامتها مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب كامب نو مواجهة الغريمين في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وسط ترقب لما إذا كان المهاجم المصري سيحصل على فرصة الظهور في واحدة من أكبر مباريات كرة القدم العالمية.

ووصفت الصحيفة الإسبانية حمزة عبد الكريم بأنه من الشخصيات اللافتة قبل المباراة، مشيرة إلى أن المواجهة قد تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، في وقت تحيط فيه حالة من الترقب بمستقبل اللاعب الشاب داخل الفريق الكتالوني.

حذاء برسالة عربية.. «هنا تبدأ القصة»

ومن أبرز التفاصيل التي تناولها التقرير، الحذاء الذي سيظهر به حمزة عبد الكريم، والمصمم من جانب شركة «نايكي»، ويحمل عبارة باللغة العربية تقول: «هنا تبدأ القصة».

وتعكس العبارة، بحسب التقرير، طموح المهاجم المصري ورغبته في استغلال الفرصة لصناعة بداية مميزة في مسيرته مع برشلونة، خاصة مع الاهتمام المتزايد بامكانية مشاركته أمام ريال مدريد.

كما أشار التقرير إلى أن الجماهير المصرية تترقب موقف اللاعب، وما إذا كان الجهاز الفني سيمنحه فرصة الظهور خلال الكلاسيكو، لا سيما إذا سمحت ظروف المباراة بذلك.

من الفريق الرديف إلى حسابات الكلاسيكو

كان حمزة عبد الكريم قد شارك في تدريبات برشلونة يوم الجمعة استعدادًا لمواجهة ريال مدريد، بعدما خاض مباراة مع الفريق الرديف الأسبوع الماضي، ونجح في تسجيل هدف.

ويبلغ المهاجم المصري 18 عامًا، وشارك حتى الآن في مباراتين مع برشلونة، بإجمالي 12 دقيقة، بعدما دخل بديلًا في كلتيهما.

ورغم محدودية مشاركاته، فإن وجوده ضمن المشهد المحيط بالكلاسيكو يسلط الضوء على تطلعات اللاعب الشاب، الذي يسعى إلى إثبات قدراته والحصول على مساحة أكبر داخل النادي الكتالوني.

وتتجه الأنظار إلى قرار الجهاز الفني بشأن إمكانية الاستعانة به في مواجهة ريال مدريد، في انتظار معرفة ما إذا كانت عبارة «هنا تبدأ القصة» ستتحول إلى بداية فعلية لفصل جديد في مشواره مع برشلونة.

حمزة عبد الكريم حمزة عبدالكريم حمزة الدوري الإسباني الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

فيلم digger

إيرادات فيلم «Digger» لتوم كروز تقترب من 42 مليون دولار عالميًا

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يشيد بفيلم «آخر رقصة في كيبور»: أول فيلم مصري قوي عن يوم العبور

نبيلة حسن

أكاديمية الفنون تشارك في احتفالات الأكاديمية العسكرية بانتصارات أكتوبر

بالصور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد