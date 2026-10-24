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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستقر على استعارة مدافع مودرن سبورت في يناير| خاص

مودرن سبورت
مودرن سبورت
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استقرار إدارة القلعة الحمراء على التعاقد مع محمد شرقية، مدافع فريق مودرن سبورت، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

الأهلي يستقر على استعارة مدافع مودرن سبورت في يناير| خاص 

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي يستهدف ضم محمد شرقية بداية من يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الجاري، من أجل منحه الفرصة لإثبات قدراته الفنية، وتقييم مستواه عن قرب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره مع الفريق.

وقال المصدر إن الاتفاق المقترح يتضمن وضع بند بأحقية الشراء في عقد الإعارة، بحيث يتمكن الأهلي من التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية حال تألقه وتقديم مستويات مميزة خلال فترة وجوده مع الفريق، بما يتناسب مع طموحات الجهاز الفني واحتياجاته الفنية.

وأضاف أن إدارة الأهلي تسعى إلى تدعيم الخط الخلفي بعناصر قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات التي يخوضها الفريق خلال الموسم الجاري، وهو ما يدفع الإدارة إلى دراسة الخيارات المتاحة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر أن التحرك لضم محمد شرقية يأتي بالتنسيق مع إدارة مودرن سبورت، مع السعي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل الإعارة وبند أحقية الشراء، بما يحقق مصلحة الناديين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يفضل تقييم اللاعب خلال فترة الإعارة قبل حسم مسألة شرائه بصورة نهائية، لضمان اتخاذ القرار المناسب وفقًا لمستواه الفني ومدى قدرته على تلبية احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

مودرن سبورت الأهلي محمد شرقية الدوري المصري

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