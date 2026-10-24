فتحت المفاجأة المدوية بخروج ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا الباب أمام حسابات جديدة في سباق المنافسة على اللقب القاري، وسط طموحات مصرية باستغلال تعثر حامل اللقب، مع اقتراب الزمالك وبيراميدز من حسم التأهل إلى دور المجموعات.

بعدما ودع صن داونز.. حظوظ الزمالك وبيراميدز فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا

وجاء خروج صن داونز على يد ويليت الأنجولي، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليودع حامل اللقب البطولة مبكرًا، في واحدة من أبرز مفاجآت الدور التمهيدي الثاني.

على الجانب الآخر، وضع الزمالك قدمًا في دور المجموعات بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، ليقترب من تجاوز العقبة الرواندية، ويواصل رحلة البحث عن اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.

كما حقق بيراميدز نتيجة إيجابية خارج أرضه، بالفوز على المريخ بنتيو، ممثل جنوب السودان، بهدف دون مقابل، ليصبح قريبًا بدوره من التأهل، ومواصلة الدفاع عن طموحاته في المنافسة على البطولة القارية.

ولم تتوقف المفاجآت عند خروج صن داونز، إذ بات الترجي التونسي مهددًا بمغادرة البطولة، بعدما خسر أمام السويحلي الليبي بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ليصبح مطالبًا بالتعويض في مباراة العودة من أجل الحفاظ على آماله القارية.

وتمنح هذه النتائج الزمالك وبيراميدز فرصة لتعزيز حظوظهما في المنافسة، خاصة مع خروج أحد أبرز المرشحين، لكن الطريق نحو منصة التتويج لا يزال طويلًا، ويتطلب الحفاظ على التركيز وتجاوز الأدوار المقبلة بنجاح.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى استمرار الفريقين في تقديم نتائج إيجابية، من أجل زيادة فرص وجود لقب دوري أبطال أفريقيا في مصر، في موسم يشهد مفاجآت مبكرة قد تعيد رسم خريطة المنافسة على العرش القاري.