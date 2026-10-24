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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يحسم موقف الوديات في معسكر نوفمبر وضم نجم برايتون| خاص

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الوطني، عن تفاصيل استعدادات الفراعنة لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري، في إطار التحضير لمواجهتي مالاوي، مؤكدًا عدم خوض أي مباريات ودية خلال المعسكر، بسبب ضيق الوقت.

وقال محمد مراد، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر لن يتمكن من خوض مباريات ودية أمام منتخبات أخرى خلال معسكر نوفمبر، في ظل ضيق الوقت المتاح للاستعداد للمباراتين المقبلتين أمام مالاوي.

وأضاف المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية قبل انطلاق المعسكر بيوم أو يومين، لتضم اللاعبين المحليين والمحترفين بالخارج.

منتخب مصر يترقب إعلان القائمة النهائية

ومن المنتظر أن تشهد القائمة النهائية لمنتخب مصر مزيجًا من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية، إلى جانب العناصر المميزة في الدوري المصري، في إطار استعدادات الجهاز الفني للمباراتين المقبلتين أمام مالاوي.

ويعمل الجهاز الفني على تحديد الأسماء التي سيعتمد عليها خلال المعسكر، بما يتناسب مع احتياجات المنتخب في المرحلة المقبلة، في ظل أهمية الاستفادة من فترة التوقف الدولي لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين.

متابعة يونس إبراهيم نجم برايتون الإنجليزي

وفي سياق آخر، كشف محمد مراد أن جهاز منتخب مصر يتابع يونس إبراهيم، لاعب برايتون الإنجليزي، إلى جانب عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية، تمهيدًا للتواصل معهم خلال الفترة المقبلة، وبحث إمكانية انضمامهم إلى صفوف المنتخب الوطني.

وتأتي هذه التحركات في إطار اهتمام الجهاز الفني بتوسيع قاعدة الاختيارات أمام منتخب مصر، ومتابعة اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على تمثيل الفراعنة، سواء من المحترفين في الخارج أو أصحاب الجنسيات المزدوجة.

ويسعى جهاز المنتخب إلى التواصل مع هذه العناصر خلال الأيام المقبلة، للتعرف على موقفهم من تمثيل المنتخب المصري، ودراسة إمكانية الاستفادة من إمكاناتهم الفنية في دعم صفوف الفراعنة خلال الاستحقاقات القادمة.

وتعكس متابعة يونس إبراهيم وغيره من اللاعبين مزدوجي الجنسية توجه الجهاز الفني نحو رصد المواهب المصرية في الخارج، بالتوازي مع الاستعداد للمباريات المقبلة، والعمل على بناء قائمة قادرة على تلبية طموحات الجماهير المصرية.

محمد مراد منتخب مصر مالاوي

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