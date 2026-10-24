خافي: مباريات الكلاسيكو بمثابة حرب.. ونسعى لإسعاد جماهير برشلونة

أكد خافي ميجيل، لاعب برشلونة، أن مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد تمثل مواجهة استثنائية، ولا تتأثر بحالة أي من الفريقين قبل اللقاء، مشددًا على ضرورة التركيز والجاهزية طوال دقائق المباراة من أجل تحقيق الفوز.

برشلونة

وقال خافي، في تصريحات تلفزيونية، إن مباريات الكلاسيكو بمثابة حرب، وتُحسم تفاصيلها بالتركيز والقتال منذ الدقيقة الأولى، مضيفًا أنها مواجهات حاسمة أشبه بـ«الحياة أو الموت»، وهو ما يتطلب من اللاعبين الدخول إلى المباراة بالعقلية المناسبة.

وأوضح لاعب برشلونة أن الفريق مطالب بالحفاظ على تركيزه طوال اللقاء، مشيرًا إلى أن المنافس يمتلك القدرة على إلحاق الضرر بالفريق في أي هجمة، خاصة خلال الدقائق الأخيرة، التي تزداد فيها الخطورة، وهو ما يستوجب تجنب الأخطاء والتعامل بحذر حتى صافرة النهاية.

وأضاف خافي أنه يتمنى أن تقدم جماهير برشلونة دعمًا استثنائيًا للفريق من المدرجات، وأن تواصل مساندتها المعتادة للاعبين، مؤكدًا أن هدف الفريق هو إسعاد الجماهير وجعلها فخورة بالأداء الذي يقدمه اللاعبون داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رغبة برشلونة في تحقيق الفوز بالكلاسيكو وإهداء جماهيره انتصارًا جديدًا أمام ريال مدريد، مستحضرًا فوز الفريق على غريمه التقليدي بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني تحت قيادة المدرب هانز فليك.