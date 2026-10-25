حمزة عبدالكريم يزين قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد

استدعى هانسي فليك مدرب فريق برشلونة 23 لاعبًا لقائمة الفريق لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، الليلة، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

ويسعى برشلونة متصدر جدول ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة من 9 مباريات لتأكيد تفوقه وتحقيق الفوز على ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة والذي سيسعى هو الآخر لتحقيق الفوز للعودة في أجواء المنافسة على بطولة الدوري الغائبة عن النادي منذ موسم 2023-2024.

ويتواجد في قائمة برشلونة المهاجم المصري حمزة عبدالكريم، وفي حال مشاركته في المباراة سيكون أول ظهور للاعب مصري في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا - تشيزني - ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بالدي - كوبارسي - تشافي إسبارت - جيرارد مارتين - أليكس كامبوس.

خط الوسط: بريان فاريناس - جافي - فيرمين لوبيز - بيدري - رودري - دي يونج - بيرنال - أوريان جورين.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس - لامين يامال - رافينيا - أدييمي - جوردون - حمزة عبدالكريم.