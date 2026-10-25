لميس الحديدي: البورصة عاشت يومًا داميًا وخسائرها تحاوزت الـ 170 مليار جنيه

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن البورصة المصرية شهدت يومًا صعبًا للغاية، وصفه البعض بأنه «يوم دامٍ»، بعدما تراجعت المؤشرات بشكل حاد مع بداية التعاملات، ما أدى إلى إيقاف التداول لمدة نصف ساعة.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مؤشر EGX 100، الذي وصفته بالمؤشر الكبير، تراجع بأكثر من 10%، وهو ما استدعى إيقاف التداول، في واقعة قالت إنها الأولى من نوعها منذ أكتوبر 2021، موضحة أن خسائر السوق تجاوزت 171 مليار جنيه، بينما قلّص المؤشر الرئيسي EGX 30 خسائره في نهاية الجلسة إلى 3.6%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ستة أشهر.

وأشارت إلى أن التراجع شمل جميع القطاعات تقريبًا، باستثناء قطاع البنوك الذي حافظ على تماسكه، مؤكدة أن ما حدث يعكس حجم الضغوط التي تواجه السوق في ظل حالة عدم اليقين محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتطرقت إلى أداء الأسواق الإقليمية، موضحة أن بورصات الخليج، ومنها السعودية والبحرين، شهدت تراجعات، بينما كانت الكويت وقطر في وضع أفضل نسبيًا، مع تسجيلهما ارتفاعات محدودة.

وأكدت أن حركة البورصة لا يمكن فصلها عن الأوضاع الاقتصادية الأوسع، مشيرة إلى أن المستثمرين يتابعون التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأسواق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط على الشركات والمستثمرين.

واعتبرت أن التراجعات الحادة تعكس حالة من القلق وعدم اليقين، في وقت تظل فيه الأسواق بحاجة إلى متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية والتطورات المحيطة بها.