آيباد يتحول إلى حاسوب عملاق.. آبل تختبر جهازا قابلا للطي يهدد عرش هواوي

تختبر شركة آبل، جهازا لوحيا ضخما قابلا للطي، قد يصل حجم شاشته إلى 20 بوصة عند فتحه بالكامل، في خطوة تمهد لدخول الشركة سوق الأجهزة اللوحية القابلة للطي، وفقا لتسريبات جديدة تتوافق مع توقعات سابقة بشأن إطلاق الجهاز المحتمل في عام 2028.

وزعم المسرب الصيني المعروف باسم “Kang” أن آبل تعمل على تطوير جهاز لوحي قابل للطي بحجم كبير، مشيرا إلى أن تصميمه قد يستلهم بعض الأفكار من جهاز MateBook Fold الذي تنتجه شركة هواوي.

ومن المتوقع أن يوفر الجهاز مساحة عرض تتراوح بين 18 و20 بوصة عند فتحه، مع الحفاظ على حجم أكثر ملاءمة للحمل والتنقل عند طيه.

شاشة ضخمة وتقنيات زجاج متطورة



كان المحلل المتخصص في شؤون آبل، مينج تشي كو، قد أشار في توقعات سابقة إلى أن الجهاز المرتقب سيعتمد على طبقة حماية من الزجاج فائق النحافة UTG.

وبحسب هذه التوقعات، قد تتولى شركة كورنينج، المطورة لزجاج Gorilla Glass، توريد مواد الزجاج حصريا، فيما تتولى شركة General Interface Solutions (GIS) أعمال المعالجة والتجهيز، بما يشمل تقطيع الزجاج ومعالجة الحواف وفحوصات الجودة والتغليف.

وترتبط الشركتان أيضا بتوقعات سلسلة توريد أجهزة آبل القابلة للطي، بما فيها هاتف آيفون القابل للطي المنتظر.

جهاز MateBook Fold

هواوي سبقت إلى الأجهزة القابلة للطي ذات الشاشات العملاقة

تأتي هذه التسريبات في وقت تمتلك فيه هواوي بالفعل جهازا قابلا للطي بشاشة كبيرة، هو MateBook Fold، الذي طرح في أغسطس 2026 بسعر يبدأ من 24999 يوانا صينيا.

ويعمل الجهاز بمعالج Kirin X90 Plus، ويضم شاشة OLED قابلة للطي بقياس 18 بوصة، تعتمد تصميما مزدوج الطبقات، ويبلغ سمكه نحو 7.3 ملم من أحد الجوانب عند فتحه بالكامل.

ويتوافر الجهاز بألوان الأبيض السماوي والأسود الشبح والذهبي، كما يتضمن حاملا مدمجا ويدعم استخدام القلم الإلكتروني. وعند طيه، يتحول إلى تصميم مدمج يشبه الحاسوب المحمول.

جهاز يجمع بين تجربة الآيباد والحاسوب المحمول

وفي سياق متصل، سبق أن تناول مارك جورمان، الصحفي المتخصص في أخبار آبل لدى "بلومبرج"، تصورا مشابها لجهاز قابل للطي بشاشة كبيرة، يمكن أن يوفر تجربة شبيهة باستخدام جهازي iPad Pro متجاورين.

وبحسب هذه التصورات، تركز آبل على تقليل وضوح أثر الطي في منتصف الشاشة إلى أدنى حد ممكن، بما يحافظ على تجربة مشاهدة واستخدام أكثر سلاسة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن شحنات الجهاز خلال عامه الأول قد تتراوح بين 500 ألف ومليون وحدة، إذا وصل إلى الأسواق في 2028، في ظل التحديات التقنية المرتبطة بتصنيع شاشة بهذا الحجم، فضلا عن توقعات بارتفاع سعر الجهاز.

هل تكشف آبل عن آيباد قابل للطي في 2028؟

حتى الآن، لم تعلن آبل رسميا عن الجهاز أو تؤكد موعد إطلاقه، كما لم يتضح ما إذا كانت ستعتمد تصميما مستوحى من جهاز هواوي الموجود بالفعل في الأسواق، أم ستقدم تصميما مختلفا بالكامل.

وبالتالي، تظل مواصفات الجهاز وموعد طرحه والأسعار المتوقعة ضمن نطاق التسريبات والتوقعات، إلى حين صدور معلومات رسمية من الشركة.