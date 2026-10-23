حتى لو معاك الفلوس.. آبل تمنعك من شراء أكثر من هاتفين آيفون

فرضت شركة آبل حدا أقصى لشراء هواتف آيفون عبر متجرها الإلكتروني الرسمي، بحيث لا يسمح لأي عميل بشراء أكثر من جهازين في الطلب الواحد، في خطوة تشمل جميع الطرازات المتاحة للبيع، بما فيها هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي آيفون ديو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Times of India Tech، لا تقتصر القيود على شراء نسختين من الهاتف نفسه، بل تشمل إجمالي عدد أجهزة آيفون داخل سلة التسوق، إذ يمكن للمشتري اختيار هاتفين من الطراز نفسه أو الجمع بين طرازين مختلفين، لكنه لن يتمكن من إضافة جهاز ثالث وإتمام عملية الشراء.

ورصدت الصحيفة هذه القيود خلال محاولة شراء ثلاثة أجهزة من iPhone 18 Pro عبر متجر آبل الإلكتروني، حيث ظهرت رسالة تطالب بتعديل الكمية، موضحة أن الحد الأقصى المسموح به هو جهازان لكل عميل.

قيود تشمل جميع هواتف آيفون

لا تقتصر سياسة آبل على الإصدارات الجديدة، كما أنها ليست إجراء مؤقتا مرتبطا بإطلاق سلسلة iPhone 18 Pro أو هاتف iPhone Duo، إذ يشير التقرير إلى أن الشركة تطبق هذا الحد منذ فترة على جميع طرازات آيفون المعروضة للبيع عبر منصتها الإلكترونية.

سياسة متجر آبل

وتعني هذه السياسة أن المشتري لا يستطيع تجاوز الحد المسموح به عن طريق اختيار ألوان مختلفة أو سعات تخزين متعددة، لأن النظام يحتسب إجمالي عدد الهواتف الموجودة في سلة التسوق، وليس عدد الأجهزة من كل طراز على حدة.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر أن هذه القيود لا تنطبق على متاجر آبل التقليدية، ما يشير إلى أن الحد المذكور يخص عمليات الشراء عبر الإنترنت، دون أن يعني ذلك ضمان توافر أي عدد من الأجهزة داخل الفروع.

iPhone Duo

لماذا تحدد آبل عدد الأجهزة المسموح بشرائها؟

لم تعلن آبل رسميا عن الأسباب وراء فرض هذا القيد، لكن أحد التفسيرات المحتملة هو الحد من عمليات شراء الهواتف بكميات كبيرة بهدف إعادة بيعها في الأسواق غير الرسمية، وهي ممارسة قد تؤثر في توافر الأجهزة للعملاء وتمنح بعض التجار فرصة للاستحواذ على كميات كبيرة من المخزون.

وبالنسبة للمستهلكين في مصر، تظل هذه السياسة مرتبطة بعمليات الشراء من متجر آبل الإلكتروني الرسمي، ولا تعني بالضرورة تطبيق الحد نفسه لدى الموزعين أو متاجر الهواتف المحلية، إذ تخضع عمليات البيع لدى هذه الجهات لسياساتها الخاصة.