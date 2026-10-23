قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: إسرائيل تستعد لجولة قتال جديدة مع حزب الله
فرص عمل في ألمانيا وأوروبا.. تفاصيل ملتقى تنقل العمالة 2026 ومواعيد استقبال الشباب في القاهرة
الإمارات: إغلاق الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين بعد تسرب نفطي
إعصار تشامبي يضرب تايوان.. مصرع شخص وإصابة 94 وإلغاء 931 رحلة جوية
حالة غضب داخل الأهلي بسبب مستوى إمام عاشور
سعر الذهب الآن في الصاغة
حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما
الكلاسيكو من جديد.. معلومات بارزة عن ديربي الأرض بين برشلونة وريال مدريد
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق
دعاء المرأة لزوجها المتوفي يوم الجمعة.. تعرف عليه
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي تجاه الرياض
توقفوا هذا ليس هدف الاحتجاج.. الكشف عن الفتاة التي واجهت ناهبي المتاجر في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حتى لو معاك الفلوس.. آبل تمنعك من شراء أكثر من هاتفين آيفون

iPhone Duo
iPhone Duo
شيماء عبد المنعم

فرضت شركة آبل حدا أقصى لشراء هواتف آيفون عبر متجرها الإلكتروني الرسمي، بحيث لا يسمح لأي عميل بشراء أكثر من جهازين في الطلب الواحد، في خطوة تشمل جميع الطرازات المتاحة للبيع، بما فيها هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي آيفون ديو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Times of India Tech، لا تقتصر القيود على شراء نسختين من الهاتف نفسه، بل تشمل إجمالي عدد أجهزة آيفون داخل سلة التسوق، إذ يمكن للمشتري اختيار هاتفين من الطراز نفسه أو الجمع بين طرازين مختلفين، لكنه لن يتمكن من إضافة جهاز ثالث وإتمام عملية الشراء.

ورصدت الصحيفة هذه القيود خلال محاولة شراء ثلاثة أجهزة من iPhone 18 Pro عبر متجر آبل الإلكتروني، حيث ظهرت رسالة تطالب بتعديل الكمية، موضحة أن الحد الأقصى المسموح به هو جهازان لكل عميل.

قيود تشمل جميع هواتف آيفون

لا تقتصر سياسة آبل على الإصدارات الجديدة، كما أنها ليست إجراء مؤقتا مرتبطا بإطلاق سلسلة iPhone 18 Pro أو هاتف iPhone Duo، إذ يشير التقرير إلى أن الشركة تطبق هذا الحد منذ فترة على جميع طرازات آيفون المعروضة للبيع عبر منصتها الإلكترونية.

سياسة متجر آبل

وتعني هذه السياسة أن المشتري لا يستطيع تجاوز الحد المسموح به عن طريق اختيار ألوان مختلفة أو سعات تخزين متعددة، لأن النظام يحتسب إجمالي عدد الهواتف الموجودة في سلة التسوق، وليس عدد الأجهزة من كل طراز على حدة.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر أن هذه القيود لا تنطبق على متاجر آبل التقليدية، ما يشير إلى أن الحد المذكور يخص عمليات الشراء عبر الإنترنت، دون أن يعني ذلك ضمان توافر أي عدد من الأجهزة داخل الفروع.

iPhone Duo

لماذا تحدد آبل عدد الأجهزة المسموح بشرائها؟

لم تعلن آبل رسميا عن الأسباب وراء فرض هذا القيد، لكن أحد التفسيرات المحتملة هو الحد من عمليات شراء الهواتف بكميات كبيرة بهدف إعادة بيعها في الأسواق غير الرسمية، وهي ممارسة قد تؤثر في توافر الأجهزة للعملاء وتمنح بعض التجار فرصة للاستحواذ على كميات كبيرة من المخزون.

وبالنسبة للمستهلكين في مصر، تظل هذه السياسة مرتبطة بعمليات الشراء من متجر آبل الإلكتروني الرسمي، ولا تعني بالضرورة تطبيق الحد نفسه لدى الموزعين أو متاجر الهواتف المحلية، إذ تخضع عمليات البيع لدى هذه الجهات لسياساتها الخاصة.

شراء هواتف آيفون آبل شراء آيفون ديو هواتف آيفون متجر آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مروحيات عسكرية

عطل فني.. طائرة نقل عسكرية سعودية تهبط اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إلهان عمر وترامب

هل تزوجت شقيقها؟| إلهان عمر ترحل من واشنطن.. وترامب يهددها بالسجن والترحيل

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

محمد رمضان

خناقة مع النمر.. محمد رمضان يطمئن جمهوره بعد إصابته أثناء تصوير «عشماوي»

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية

تحضيرات أسبوع القاهرة للمياه: حجز 16 جناحا لشركات ومؤسسات مصرية ودولية

اسبوع القاهرة التاسع للمياة

مشاركة دولية وإقليمية واسعة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

العربى الأفريقى

تعرف على مزايا حساب جولدن بلس من البنك العربي الأفريقي الدولي.. خدمات

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد