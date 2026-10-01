آيفون مطوي بـ2000 دولار.. 5 أسباب قد تجعلك تعيد التفكير قبل شراء iPhone Duo

تستعد آبل لبدء استقبال الطلبات المسبقة على هاتفها الجديد iPhone Duo، تمهيدا لشحن الدفعات الأولى إلى العملاء في 23 أكتوبر، وسط اهتمام متزايد بالجهاز الذي يعد أول آيفون قابل للطي، ويمثل تحولا بارزا في تصميم هواتف الشركة بعد سنوات من الاعتماد على التصميم التقليدي.

ويبدأ سعر الهاتف من 1999 دولارا، ليصبح أغلى آيفون تطرحه آبل حتى الآن، ورغم الاهتمام الكبير بالجهاز، فإنه يأتي مع مجموعة من التنازلات المتعلقة بالكاميرات وبعض المزايا المعتادة، ما يجعل تقييم احتياجات المستخدم ومقارنة الخيارات المتاحة خطوة مهمة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ووفقا لتقرير نشره موقع Engadget، هناك مجموعة من النقاط التي ينبغي الانتباه إليها قبل طلب الهاتف، تشمل مواصفاته، ومقارنته بالهواتف المنافسة، والعروض المتاحة، والإكسسوارات الجديدة، إلى جانب غياب المراجعات المستقلة حتى الآن.

1. مزايا ستفقدها مقارنة بهواتف آيفون الأخرى:

على الرغم من سعره المرتفع، لا يقدم iPhone Duo أفضل المواصفات في جميع الجوانب، إذ تتمثل أبرز نقاط التنازل في منظومة الكاميرات.

ويضم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل، من دون عدسة تقريب بصري مستقلة، وبدلا من ذلك، يعتمد على الاقتصاص الرقمي من المستشعر الرئيسي لتوفير تقريب بجودة تقارب التقريب البصري بمعدل 2x، وهو ما قد لا يضاهي أداء عدسة التقريب الموجودة في iPhone 18 Pro.

كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، مقارنة بدقة 18 ميجابكسل في أحدث هواتف آيفون المشار إليها في التقرير، في حين لا تدعم الكاميرا الرئيسية فتحة العدسة المتغيرة، التي تظل حصرية لطرازات iPhone 18 Pro.

وتشمل الاختلافات أيضا طريقة فتح الهاتف، إذ يعتمد على مستشعر بصمة الإصبع Touch ID المدمج في الزر الجانبي، بدلًا من تقنية التعرف على الوجه Face ID، كذلك يغيب زر الإجراءات Action Button، مع استمرار وجود زر التحكم بالكاميرا Camera Control لفتح تطبيق التصوير والوصول إلى وظائفه بسرعة.

أما على مستوى التطبيقات، فقد طورت آبل نظام iOS 27 للاستفادة من التصميم القابل للطي، بما يسمح بتكييف بعض الواجهات مع نصفي الشاشة عند فتح الهاتف أو طيه، لكن التطبيقات الخارجية ستحتاج إلى تحديثات من مطوريها للاستفادة الكاملة من الشاشة.

ومن المتوقع أن تتوفر تحديثات لبعض التطبيقات، مثل Netflix وZoom وSlack، منذ يوم الإطلاق، بينما قد تظهر تطبيقات أخرى بصورة غير مثالية مؤقتا، سواء بسبب تمدد الواجهة أو ظهور أشرطة سوداء على الشاشة.

iPhone Duo

2. كيف ينافس الهواتف القابلة للطي؟:

يدخل iPhone Duo سوقا يضم بالفعل أجهزة قابلة للطي من شركات منافسة، أبرزها سامسونج Galaxy Z Fold 8 وجوجل Pixel 11 Pro Fold، وفقا للمقارنة الواردة في التقرير.

ويبدأ سعر Galaxy Z Fold 8 من 1899 دولارا، أي أقل بنحو 100 دولار من سعر آيفون القابل للطي، كما يتميز بوزن يبلغ 201 جرام وسمك 9.7 ملليمتر عند إغلاقه، مقارنة بوزن 254 جراما وسمك 11.3 ملليمتر لهاتف iPhone Duo.

أما هتف جوجل Pixel 11 Pro Fold، فيبدأ سعره أيضا من 1899 دولارا، ويضم عدسة تقريب بصري توفر تكبيرا بمعدل 5x، وهي ميزة تمنحه أفضلية محتملة في التصوير البعيد.

لكن اختيار الهاتف لا يتوقف على السعر والمواصفات وحدهما، فالمستخدمون المرتبطون بمنظومة آبل قد يجدون في iPhone Duo خيارا مناسبا، بينما قد تستحق الأجهزة المنافسة الدراسة لمن يرغبون في تجربة نظام مختلف أو الحصول على إمكانات تصوير أخرى.

iPhone Duo

3. عروض وخصومات لتقليل السعر المرتفع:

رغم السعر الذي يبدأ من 1999 دولارا، تتوفر برامج خصومات وتمويل قد تساعد على تقليل تكلفة شراء الهاتف في بعض الأسواق العالمية.

وتقدم آبل عبر برنامج استبدال الأجهزة خصومات تصل إلى 885 دولارا، وفقا لنوع الهاتف القديم وحالته وشروط البرنامج.

كما تتيح الشركة شراء الهاتف بالتقسيط دون فوائد باستخدام Apple Card.

4. إكسسوارات جديدة.. ودعم Apple Pencil لاحقا:

طرحت آبل مجموعة من الإكسسوارات المصممة خصيصا لهاتفها القابل للطي، تشمل أغطية حماية وخيارات للاستخدام المكتبي.

ويبلغ سعر غطاء iPhone Duo Case نحو 79 دولارا، ويوفر حماية لجوانب الهاتف، مع توفره بلوني الأزرق الداكن والرملي.

كما تقدم الشركة غطاء Duo Folio بسعر 129 دولارا، يتميز بتثبيته مغناطيسيا واحتوائه على مسند خلفي مدمج، مع تصميم يساعد على حماية الشاشتين الأمامية والخلفية من الخدوش. ويتوفر هذا الغطاء بلوني الأزرق الداكن والرمادي المائل إلى البني.

ومن أبرز المزايا المرتقبة دعم الهاتف قلم Apple Pencil لأغراض الرسم وتدوين الملاحظات، لكن هذه الإمكانية لن تصل إلا في وقت لاحق من العام عبر تحديث برمجي.

ويقتصر التوافق على إصدار Apple Pencil المزود بمنفذ USB-C والمخصص لأجهزة آيباد، ما يعني أن مالكي Apple Pencil 2 أو Apple Pencil Pro سيحتاجون إلى شراء قلم متوافق للاستفادة من الميزة.

كذلك لا يأتي الهاتف مع محول طاقة داخل العلبة، ويمكن شراء محول آبل الجديد بقدرة 40 واط، مع قدرة قصوى تصل إلى 60 واط، للاستفادة من الشحنالسريع الذي يتيح الوصول إلى 50% من سعة البطارية خلال 20 دقيقة، بحسب التقرير.

5. غياب المراجعات المستقلة يثير تساؤلات:

رغم اقتراب موعد الطلب المسبق، لم تنشر المراجعات المستقلة لهاتف iPhone Duo بعد، ومن المتوقع ظهورها خلال الأسبوع التالي، وفقا للتقرير.

ويعني ذلك أن المشترين الأوائل قد يضطرون إلى اتخاذ قرارهم قبل الاطلاع على اختبارات عملية شاملة للأداء وعمر البطارية وجودة الكاميرات.

كما لا تزال بعض التفاصيل بحاجة إلى التحقق من خلال الاستخدام الفعلي، بما في ذلك مدى تحمل المفصلة على المدى الطويل، ومقاومة الشاشة للآثار التي قد تظهر عند منطقة الطي، وأداء الهاتف في ظروف الاستخدام اليومية.

ويشير التقرير إلى أن آبل توفر سياسة إرجاع مدتها 14 يوما، ما يمنح المشترين فرصة لإعادة الجهاز إذا لم يكن مناسبا لهم، وفقا لشروط الإرجاع المعمول بها.