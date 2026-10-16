لا تشتر آيفون ديو قبل معرفة هذه الأسعار.. آبل تكشف تكاليف إصلاح صادمة

كشفت آبل عن تكاليف إصلاح هاتف آيفون ديو القابل للطي للمستخدمين الذين لا يمتلكون باقة الحماية AppleCare+، مع وصول تكلفة إصلاح بعض الأضرار إلى 1499 دولارا في الولايات المتحدة، ما يضع المستخدمين أمام تكاليف إضافية محتملة بعد شراء الهاتف.

وتختلف الفاتورة بحسب طبيعة التلف، إذ تبدأ من 49 دولارا لاستبدال الطبقة النانوية الواقية للشاشة الداخلية، بينما تصل إلى 999 دولارا لإصلاح الشاشة الداخلية، و1499 دولارا للأضرار الأخرى.

تكاليف إصلاح آيفون ديو .. من 49 إلى 1499 دولارا

تبلغ تكلفة استبدال الزجاج الخلفي المكسور 199 دولارا، فيما تصل تكلفة خدمة البطارية إلى 229 دولارا، كما يكلف إصلاح الكاميرا الخلفية المبلغ نفسه.

أما إصلاح الشاشة الخارجية فيبلغ 379 دولارا، وترتفع التكلفة إلى 509 دولارات عند تضرر الشاشة الخارجية والزجاج الخلفي معاً.

وتصل تكلفة إصلاح الشاشة الداخلية إلى 999 دولارا، بينما تبلغ تكلفة الأضرار الأخرى 1499 دولارا.

وفي المقابل، لا تتجاوز تكلفة استبدال الطبقة النانوية التي تغطي الشاشة الداخلية 49 دولارا، ما يوفر خيارا أقل تكلفة للمستخدمين الذين يتعرض هاتفهم لخدوش في هذه الطبقة.

تكاليف الإصلاح



AppleCare+ يخفض فاتورة الإصلاح



توفر آبل باقة AppleCare+ لهاتف آيفون ديو مقابل 19.99 دولارا شهريا، أو 199.99 دولارا سنويا، أو دفعة واحدة بقيمة 399 دولارا.

وتنخفض تكلفة إصلاح الشاشة الداخلية من 999 دولارا دون الاشتراك إلى 99 دولارا معه، فيما تتراجع تكلفة إصلاح الشاشة الخارجية من 379 دولارا إلى 29 دولارا، والزجاج الخلفي من 199 دولارا إلى 29 دولارا، كما تبلغ رسوم إصلاح الطبقة الواقية 19 دولارا بدلا من 49 دولارا.

وتشمل الباقة إصلاح البطارية دون رسوم إضافية إذا انخفضت سعتها إلى أقل من 80%، بينما تبلغ رسوم الأضرار العرضية الأخرى 99 دولارا، وتصل رسوم حالات السرقة أو الفقدان المشمولة بالتغطية إلى 149 دولارا.



هل تستحق باقة AppleCare+ الاشتراك؟

تظهر الفروق الكبيرة في تكاليف الإصلاح أن باقة الحماية قد توفر مبالغ كبيرة، خاصة عند تعرض الشاشة الداخلية أو الخارجية للتلف.

ومع ذلك، يعتمد جدوى الاشتراك على احتمالات تعرض الهاتف للأضرار، ومدة الاحتفاظ به، وشروط التغطية والاستثناءات.

ومع وصول تكلفة بعض الإصلاحات إلى 1499 دولارا، قد تمثل الباقة خيارا مناسبا لمن يرغب في تقليل مخاطر النفقات المفاجئة، خصوصا أن إصلاح الهواتف القابلة للطي قد يكون مكلفا مقارنة بالهواتف التقليدية.