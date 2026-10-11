آبل تفاجئ مشتري آيفون ديو بميزة شخصية.. ما الجديد؟

تستعد شركة آبل، لفتح باب الحجز المسبق لهاتفها القابل للطي آيفون ديو يوم 16 أكتوبر، مع مفاجأة جديدة تستهدف منح المشترين تجربة أكثر خصوصية عند اقتناء الجهاز.

وتعتزم الشركة إضافة لمسة شخصية إلى الهاتف، إذ ستتيح لموظفي متاجرها تخصيص شاشة بدء التشغيل لتعرض اسم المشتري بدلا من عبارة Hello التقليدية التي تظهر عند تشغيل أجهزة آيفون للمرة الأولى.

آيفون يرحب بمستخدميه بأسمائهم



وكشف مارك جورمان، الصحفي في وكالة “بلومبرج”، والمتخصص في أخبار شركة آبل، عبر منصة إكس، أن متاجر الشركة ستعتمد نظاما خاصا لتخصيص رسالة الترحيب عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، بحيث تظهر عبارة مثل “مرحبا يا مارك” بدلا من رسالة الترحيب المعتادة.

وبحسب جورمان، ستقتصر الميزة على هاتف آيفون ديو داخل الولايات المتحدة، مع دعم اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وستكون هذه الخاصية متاحة للمشترين الذين يختارون استلام الهاتف من أحد متاجر آبل، أو يشترونه مباشرة من متاجر الشركة الفعلية، دون الإشارة إلى إتاحتها للطلبات التي تسلم مباشرة إلى المنازل.

هاتف آيفون ديو

آبل تستعد لإطلاق الهاتف القابل للطي



ولا تقتصر استعدادات آبل لإطلاق آيفون ديو على تخصيص تجربة التشغيل الأولى، إذ نشرت الشركة إرشادات تفصيلية للمطورين عبر مدونتها الرسمية، بهدف ضمان توافق التطبيقات والألعاب مع تصميم الهاتف الجديد وعملها بكفاءة على شاشته القابلة للطي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى تفادي مشكلات التوافق وتحسين تجربة المستخدم، خصوصا أن بعض الهواتف القابلة للطي العاملة بنظام أندرويد واجهت مشكلات في تحسين التطبيقات لتناسب الشاشات الجديدة عند إطلاقها.

ورغم أن منظومة آبل المغلقة ومتجر التطبيقات الخاص بها يساعدان على ضبط تجربة الاستخدام، فإن الشركة تسعى إلى ضمان ظهور التطبيقات والألعاب وعملها بصورة مناسبة على الجهاز الجديد.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة قابلة للطي بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 1.4 إلى 1 عند فتحه، وهي نسبة تقترب من أبعاد الصورة السينمائية التقليدية بتقنية آيماكس، ما قد يوفر تجربة مشاهدة مناسبة للأفلام ذات التنسيق العريض.