تحدّث الفنان أحمد ماجد عن موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان 2027، موضحًا أنه لم يحسم حتى الآن خطوته الدرامية المقبلة، في ظل انشغاله بفيلم «شمس الزناتي 2»، الذي ينتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد ماجد في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنه لم يستقر حتى الآن على المشاركة في أي عمل درامي بموسم رمضان المقبل، مؤكدًا أن موقفه لا يزال غير محسوم، وأنه ينتظر فيلم «شمس الزناتي 2».

ويشارك أحمد ماجد في الفيلم بشخصية سامبو، ضمن مجموعة من الفنانين المشاركين في العمل، الذي يعيد تقديم عالم الفيلم الشهير برؤية جديدة، مع الحفاظ على ارتباطه بالجزء الأصلي.

وتأتي مشاركة أحمد ماجد في الفيلم بالتزامن مع ترقب الجمهور لظهوره في العمل، خاصة مع عودة شخصيات «شمس الزناتي» إلى السينما بعد سنوات طويلة من عرض الفيلم الأول.

فيلم "شمس الزناتي"

ويضم فيلم "شمس الزناتي" نخبة من النجوم، يتقدمهم الفنان محمد إمام، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، ويأتي العمل بإخراج أحمد خالد موسى، الذي يسعى لتقديم رؤية عصرية تحافظ في الوقت نفسه على هوية الفيلم الأصلي الذي ارتبط به الجمهور على مدار سنوات.