تود إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي توضيح عدد من النقاط المتعلقة بقرار تأجيل الدورة الثانية من المهرجان، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، حرصًا على أن تكون الصورة كاملة وواضحة أمام كل المعنيين بالشأن الثقافي والسينمائي، وتقديرًا لكل من آمن بالمهرجان وساند تجربته منذ انطلاقها.

وتؤكد إدارة المهرجان أن قرار التأجيل لم يكن عشوائيًا، ولم يكن اتخاذه أمرًا سهلًا، وإنما جاء بعد دراسة مستفيضة ومشاورات عديدة، وموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والمجتمعية والفنية والتنظيمية، فضلًا عن القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المهرجانات السينمائية في مصر.

لقد كان المهرجان جاهزًا للانطلاق بعد شهور طويلة من العمل والإعداد والتحضير، سواء على مستوى البرامج السينمائية والأفلام والضيوف، أو التجهيزات الفنية والتنظيمية، وقد تم بالفعل نشر الملف الصحفي المتكامل للدورة الثانية، متضمنًا جميع الفعاليات والبرامج والمسابقات والتكريمات، وهو ما يعكس مدى جاهزية المهرجان للانطلاق في موعده المحدد.

إلا أن حادث الطريق الدائري المأساوي بمنطقة الوراق، وما خلّفه من حالة حزن وألم خيّمت على الشعب المصري بأكمله، فرض علينا إعادة النظر في موعد انعقاد الدورة، انطلاقًا من مسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية.

فالمهرجان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، ولا يمكن أن يكون بمعزل عن آلامه وأحزانه، وكان من واجبنا مراعاة مشاعر أسر الضحايا وأبناء الشعب المصري في هذه الظروف الأليمة.

ورغم أن موعد انطلاق المهرجان كان يأتي بعد انتهاء فترة الحداد الرسمي بيومين، فإن انتهاء الحداد الرسمي لا يعني بالضرورة انتهاء حالة الحزن التي يعيشها المجتمع، ولم يكن من السهل علينا إقامة احتفال سينمائي بهذا الحجم في ظل هذه الأجواء.

وقد انعكست هذه الظروف أيضًا على مشاركة عدد من الفنانين والضيوف، حيث تلقينا اعتذارات من بعضهم عن عدم المشاركة، مراعاةً للظروف الإنسانية الراهنة، وهي اعتذارات نتفهمها ونحترمها ونقدّر أصحابها.

وقد أشار البعض إلى إمكانية تأجيل المهرجان لمدة أسبوع فقط، وهو طرح نتفهمه ونحترمه، إلا أن طبيعة تنظيم مهرجان سينمائي بهذا الحجم تختلف عن تنظيم حفل فني أو فعالية محدودة يمكن إرجاؤها لعدة أيام.

فالمهرجان يستقبل عددًا كبيرًا من الفنانين والضيوف وصنّاع الأفلام وأعضاء لجان التحكيم من داخل مصر وخارجها، ممن رتبوا مواعيد سفرهم والتزاماتهم المهنية والشخصية وارتباطاتهم بتصوير الأعمال الفنية وفقًا للموعد الأصلي للمهرجان، الأمر الذي يجعل إعادة التنسيق معهم خلال فترة زمنية قصيرة أمرًا بالغ الصعوبة، فضلًا عن احتمالية تلقي المزيد من الاعتذارات.

ولم يكن هدفنا إقامة المهرجان لمجرد إقامته، وإنما تقديم دورة متكاملة تليق باسم بورسعيد ومكانتها، وتحترم ثقة صنّاع الأفلام والفنانين والجمهور.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن المهرجان يعمل في إطار القرارات والإجراءات المنظمة من جانب اللجنة العليا للمهرجانات، وبالتالي، فإن تعديل موعد انعقاد الدورة لا يمكن أن يتم بقرار منفرد من الإدارة، وإنما يستلزم الرجوع إلى اللجنة واستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، وفق مواعيد وآليات عمل واجتماعات محددة.

وعند دراسة التوقيتات البديلة، وجدنا أن منتصف شهر ديسمبر يتزامن مع موسم النوات الشتوية والتقلبات الجوية التي قد تؤثر في إقامة الفعاليات بمدينة ساحلية مثل بورسعيد.

كما أن اقتراب شهر رمضان، إلى جانب خريطة المهرجانات السينمائية الأخرى التي حُدِّدت مواعيد انعقادها عقب انتهاء الشهر الكريم، أدى إلى تضييق مساحة الاختيارات المتاحة أمامنا، ليصبح شهر يونيو 2027، الذي سبق الإعلان عنه، هو الخيار الأنسب في ضوء هذه الاعتبارات مجتمعة.

وتدرك إدارة المهرجان تمامًا أن قرار التأجيل قد يكون محبطًا للبعض، وتتفهم كل تساؤل أو عتاب أو اختلاف في وجهات النظر، وتقدّر ذلك باعتباره انعكاسًا للاهتمام بالمهرجان والحرص على استمراره ونجاحه.

ولكننا نتمنى أن يضع الجميع في اعتبارهم أن فريق العمل الذي اتخذ قرار التأجيل هو نفسه الفريق الذي أمضى شهورًا طويلة في الإعداد لهذه الدورة، وكان ينتظر لحظة انطلاقها بكل شغف، بعد أن أصبحت جميع تفاصيلها وبرامجها جاهزة للتنفيذ.

فلم يكن التأجيل هو القرار الذي تمنيناه، وإنما كان القرار الذي رأيناه أكثر مسؤولية وإنسانية واحترامًا للظروف الراهنة، وحرصًا على مستقبل المهرجان واستمراره.

وتتقدم إدارة المهرجان باعتذار صادق إلى جميع صنّاع الأفلام الذين منحونا ثقتهم، وإلى الفنانين والضيوف الذين رتبوا التزاماتهم للمشاركة معنا، وإلى جمهور بورسعيد الذي كان ينتظر هذا الحدث، مقدّرين تمامًا ما قد يترتب على تغيير الموعد من ارتباك في خططهم والتزاماتهم.

كما تؤكد الإدارة حرصها على الاحتفاظ بالأفلام التي تم اختيارها ضمن برنامج الدورة المؤجلة، مع فتح باب استقبال الأفلام الجديدة من إنتاج عامي 2026 و2027، وفق شروط المشاركة التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وتعتذر إدارة المهرجان أيضًا لكل من حاول التواصل معها خلال الأيام الماضية ولم يتم الرد عليه، نظرًا لحجم المسؤوليات والضغوط التي صاحبت هذه المرحلة، مؤكدةً أن ذلك لم يكن تجاهلًا لأحد أو تقليلًا من شأنه.

وفي النهاية، نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من تفهم القرار، ولكل من اختلف معنا بمحبة وحرص، ولكل من ساندنا وقدم لنا الدعم والمشورة خلال هذه المرحلة.

ونجدد خالص تعازينا ومواساتنا لأسر ضحايا حادث دائري الوراق الأليم، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

ما بدأناه في 2025 مستمر... وستظل السينما تحيي الأمل.