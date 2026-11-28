حذرت الإعلامية لميس الحديدي من تصاعد مظاهر الفوضى المرورية في الشوارع والطرق المصرية، مؤكدة أن انتشار الدراجات النارية وسوء استخدامها، إلى جانب مخالفات سيارات النقل وغياب الرقابة الفعالة، قد يمهد لوقوع حوادث جديدة تهدد حياة المواطنين.

وقالت الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن الشارع أصبح يشهد مشاهد خطيرة ومتكررة من جانب قائدي الدراجات النارية، الذين يتحركون بسرعات كبيرة، ويسيرون عكس الاتجاه، ويتجاوزون الجزر الوسطى والحواجز المرورية بطرق غير آمنة، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات ينذر بكوارث جديدة.

الموتوسيكلات خطر متزايد.. والضحايا أول المتضررين

وأشارت الحديدي إلى الانتشار الكبير للدراجات النارية، المعروفة شعبيًا باسم «المكن»، في مختلف الشوارع، لافتة إلى أن بعض قائديها يقودون بسرعات غير طبيعية، ويتنقلون بين السيارات بصورة عشوائية، فضلًا عن السير عكس الاتجاه وتجاوز الحواجز والجزر الوسطى.

وأكدت أن قائدي هذه الدراجات أنفسهم من أكثر الفئات تعرضًا للإصابات الخطيرة عند وقوع الحوادث، خاصة في ظل عدم التزام بعض الشركات التي يعملون لصالحها باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم توفير الخوذ الواقية ومستلزمات الحماية اللازمة لهم.

وأضافت أن خطورة الأمر لا تتوقف عند قائدي الموتوسيكلات، بل تمتد إلى جميع مستخدمي الطريق، مشددة على أن توفير وسائل الحماية لهم ليس رفاهية، وإنما ضرورة لحماية أرواحهم وأرواح الآخرين.

خطر مفاجئ أمام السائقين

وتطرقت الحديدي إلى الحاجز الخرساني الموجود بجوار الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، محذرة من أن ظهوره بصورة غير واضحة قد يفاجئ قائدي السيارات ويعرضهم لخطر الاصطدام به.

وأوضحت أن الطريق شهد تحسنًا في مستوى الإضاءة بعد أن كان يعاني من ضعف الإنارة، إلا أن المشكلة لا تتعلق بإضاءة الطريق وحدها، بل بضرورة جعل الحواجز الخرسانية نفسها واضحة ومرئية للسائقين من مسافات كافية.

وأضافت أن ضيق الطريق بصورة مفاجئة عند الوصول إلى الحاجز قد يربك السائق، خاصة إذا لم يكن الحاجز محددًا بعلامات تحذيرية وإضاءة مناسبة، مطالبة بمراجعة وسائل التأمين والتحذير على الطريق لتجنب وقوع حوادث بسبب هذه العوائق.

سيارات النقل تخالف قرارات الحظر.. والرقابة غائبة

وانتقدت الحديدي استمرار تحرك سيارات النقل على الطرق بصورة مخالفة للقواعد المنظمة، رغم وجود قرارات وقيود تتعلق بمواعيد وأماكن سيرها، مشيرة إلى أن المشاهد المصورة التي عرضها البرنامج تكشف استمرار هذه المخالفات.

وأكدت أن المشكلة لا تقتصر على الدراجات النارية، وإنما تشمل أيضًا سيارات النقل التي تتحرك في أوقات وأماكن غير مسموح بها، متسائلة عن مدى فاعلية منظومة الرقابة المرورية في رصد هذه التجاوزات والتعامل معها.

وشددت على أن وجود القوانين والقرارات وحده لا يكفي، ما لم يصاحبه تطبيق فعلي ورقابة مستمرة تضمن التزام الجميع بالقواعد.

فين الكمائن المتحركة

وانتقلت الحديدي إلى انتقاد الاعتماد على الكمائن المرورية الثابتة باعتبارها وسيلة أساسية للرقابة، موضحة أن السائقين أصبحوا يعرفون مواقعها ويحفظون أماكن وجودها، بل إن تطبيقات وأنظمة تحديد المواقع GPS تساعد على التعرف على مواقعها وتجنبها.

وتساءلت عن غياب الكمائن المتحركة التي يمكنها الانتشار بصورة مفاجئة على الطرق، ورصد المخالفات في أماكن مختلفة، بدلًا من اقتصار الرقابة على نقاط ثابتة يسهل على المخالفين معرفة مواقعها.

وأكدت أن المطلوب هو تطوير أساليب الرقابة المرورية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة المخالفات الفعلية، سواء المتعلقة بالدراجات النارية أو سيارات النقل أو غيرها من التجاوزات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق.

حماية أرواح المواطنين

وشددت مقدمة برنامج «الصورة» على أن تحسين منظومة السلامة المرورية يحتاج إلى موارد مالية إضافية، وزيادة أعداد الأفراد المكلفين بالرقابة، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم لأداء مهامهم بكفاءة.

وأشارت إلى تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في العديد من المواقع، لكنها أكدت في الوقت نفسه ضرورة دعم المنظومة من خلال زيادة الإنفاق وتحسين أوضاع العاملين والمرتبات وتوفير المعدات والتكنولوجيا الحديثة التي تساعد على إحكام الرقابة.

وأكدت أن تطوير شبكة الطرق لا ينبغي أن يقتصر على التوسعة والإنشاء وأعمال الأسفلت والخرسانة، وإنما يجب أن تكون سلامة المواطنين هي الهدف الأساسي من كل هذه الاستثمارات.

وحذرت من أن استمرار المخالفات المرورية وانتشار الفوضى على الطرق، دون رقابة حقيقية وإجراءات رادعة، قد يفتح الباب أمام كوارث جديدة، مؤكدة أن المواطن لا يريد طرقًا أوسع فقط، بل يريد طرقًا آمنة تحمي حياته وتضمن وصوله إلى وجهته بسلام.