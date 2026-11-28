هنَّأ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، الطالبة سماء سالم عبد الجيد محمد، بالفرقة الأولى بكلية الطب للبنات بأسيوط؛ لفوزها بالمركز الأول في مسابقة الإلقاء التي نُظمت على مستوى الجامعات والمعاهد العليا بنطاق محافظة أسيوط.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن هذا الفوز يأتي بدعم ورعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يولي أبناء الأزهر وبناته بالغ الاهتمام والرعاية، ويحرص على مساندتهم في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية.

جامعة الأزهر تفخر بأبنائها

وأضاف الدكتور محمود صديق أن جامعة الأزهر تفخر بأبنائها وبناتها المتفوقين، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يعكس ما يتمتع به طلاب جامعة الأزهر وطالباتها في القاهرة والأقاليم من مواهب متميزة وقدرات إبداعية راقية.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يمثل فخرًا كبيرًا لكلية الطب للبنات بأسيوط بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه القبلي، وإدارة الأستاذة الدكتورة زينب شحاتة، عميدة الكلية، والأستاذ الدكتور وليد صابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مثمنًا حرصهم الدائم على دعم الطالبات وتشجيعهن على المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة والجامعات المصرية.