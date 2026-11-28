شهدت محافظة صعدة شمال اليمن غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للميليشيات الحوثية شرق مدينة صعدة، وسط تصاعد التطورات العسكرية والميدانية في المنطقة، وترقب لصدور تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الأهداف التي طالتها الضربات ونتائج العملية.

وتأتي الغارات في سياق التصعيد العسكري المتواصل ضد مواقع الجماعة الحوثية، بالتزامن مع إعلان التحالف تنفيذ عملية رد عسكري لتدمير ما وصفه بالمصادر الحيوية للميليشيات، في إطار التحركات الرامية إلى تقليص قدراتها العسكرية.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن عدد الغارات أو طبيعة المواقع المستهدفة، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء القصف، في انتظار بيانات رسمية من الجهات المعنية تكشف ملابسات الهجوم.

وتكتسب محافظة صعدة أهمية استراتيجية بالنسبة للحوثيين، باعتبارها معقلًا رئيسيًا للجماعة ومركزًا لنفوذها في شمال اليمن، ما يجعل أي عمليات عسكرية تستهدف مواقعها محل متابعة واسعة في ظل استمرار المواجهات.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية وانعكاساتها على الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن، فضلًا عن تداعيات التصعيد على أمن المنطقة والممرات البحرية القريبة.