واصل أستون فيلا نتائجه المتراجعة، بعدما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه إيبسويتش تاون بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة، بعدما تقدم أستون فيلا مرتين، حيث افتتح أليسون التسجيل للضيوف في الدقيقة 16، لكن إيمرسون أدرك التعادل لإيبسويتش بعد دقيقتين فقط.

وعاد الفريق الضيف للتقدم عن طريق جواو جوميز في الدقيقة 26، قبل أن ينجح ليف ديفيس في إعادة المباراة إلى نقطة البداية، بتسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة، رفع إيبسويتش تاون رصيده من النقاط، بينما أهدر أستون فيلا فرصة العودة إلى طريق الانتصارات، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية تحت قيادة مدربه أوناي إيمري.

وفشل أستون فيلا في تحقيق أي فوز خلال آخر 7 مباريات خاضها في جميع المسابقات، بعدما اكتفى بأربعة تعادلات وتلقى 3 هزائم، في سلسلة تثير التساؤلات حول تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.