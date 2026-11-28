كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر وزوجته وإحداث إصابتهما بإستخدام "ماسورة حديدية" بالفيوم .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 سبتمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من (أحد الأشخاص ، وزوجته "مصابين بجروح متفرقة") بتضررهما من طليق زوجته لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما بإستخدام "ماسورة حديدية ، سلاح أبيض" حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة القسم لخلافات عائلية بينهم .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم) وتم بإرشاده ضبط ("الماسورة الحديدية ، السلاح الأبيض" المستخدمين فى التعدى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .



