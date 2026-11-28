حادث الوراق أدمى قلوبنا جميعا.. وشعر كل منا كأن في بيته عزاء، وكأن الذين فقدناهم ناس من أهلنا، حتى وإن لم نعرف أسماءهم. فكرت في الذين كانوا على الطريق لحظة الحريق، وفي أهل انتظروا عودة ابن، وأبناء انتظروا أباهم رحم الله من فقدناهم، وربط على قلوب أهاليهم، وشفى المصابين وأعانهم وأسرهم على مشوار العلاج.

ولأننا شعرنا أن المصاب مصابنا، كان طبيعيًا أن نسأل من أول ساعة.. نقدر نساعد بإيه؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الرعاية للمصابين ودعم أسر الضحايا، وأعلن المجلس الأعلى للثقافة الحداد ثلاثة أيام. ورأينا "جدعنة" المصريين التي نعرفها وقت الشدة. بادر رجال أعمال وبنوك وجمعيات أهلية وأحزاب بالتبرع، وسارعت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى مساندة المصابين وتقديم تجهيزات طبية.

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت أن المساهمات بلغت ٢٠٠ مليون جنيه. ومن المبادرات التي تابعناها تبرع المستشار تركي آل الشيخ بـ٤٣ مليون جنيه لأسر الضحايا والمصابين، ومساهمات لعدد من رجال الأعمال المصريين. . بعشرة ملايين جنيه لكل منهم وأعلن مجلس الوزراء تلقيه إخطارين بتبرعين جديدين قيمتهما ٢٥ مليون جنيه،.

وأسعدني إعلان الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا تعلن فيه أسماء المتبرعين وما تقرر لكل مستحق من أسر الضحايا والمصابين وأصحاب الممتلكات المتضررة. وأتمنى أن يتبع المؤتمر بيان بسيط كل بضعة أيام، تقول فيه للناس أين وصلنا.. كم تسلما الوزارة؟ وكم أسرة تسلمت بالفعل؟ ومن ينتظر، وما الذي يعطل وصول حقه؟ هذه المتابعة تحفظ ثقة الناس في التبرع، ونحتاج إلى هذه الثقة كلما مرت بنا شدة لا قدر الله

وأتمنى أن نعرف إلى أين وصلت لجان حصر الخسائر. المصاب قد يخرج من المستشفى قبل أن يقدر على العودة إلى عمله، والسيارة المحترقة قد تكون شقاء وتعب سنين ومصدر رزق بيت بأكمله. فهل تعرف كل أسرة من يتابع حالتها؟ وهل يعرف صاحب السيارة متى يتسلم البديل، ولمن يرجع إذا سقط اسمه من الحصر؟

ويبقى الطريق نفسه. نريد أن نعرف ما لحق به من أضرار، ومن يتولى إصلاحها. وننتظر نتائج التحقيق لنعرف ما الذي ينبغي تغييره في فحص سيارات نقل الوقود، ومساراتها ومواعيد سيرها، والرقابة على السرعات فوق الدائري. وهل يكون مرور هذه السيارات ليلا، في ساعات أقل ازدحاما، وأكثر أمانا؟.

أتمنى حين نعود إلى أسر ضحايا طريق دائري الوراق بعد أسابيع أن نسمع منهم أن الدعم وصل، وأن نعرف من المسئولين ماذا تغير على الطريق. رحم الله الشهداء وشفي كل مصاب وأعاده الي بيته سالما.