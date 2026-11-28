تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات المرتقبة، وعلى رأسها مباريات دوري أبطال أفريقيا التي تشهد ظهور الزمالك أمام النادي الأفريقي التونسي، وبيراميدز في مواجهة المغرب الفاسي المغربي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يخوض مانشستر يونايتد مواجهة قوية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يصطدم ريال مدريد بفريق ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، بينما يلعب إنتر أمام جنوى، وبايرن ميونخ ضد هامبورج، وباريس سان جيرمان أمام لوريان.

وفي الدوري السعودي، تقام ثلاث مواجهات قوية، أبرزها لقاء الهلال والاتفاق، ومباراة النصر أمام الحزم، إلى جانب مواجهة الأهلي والتعاون، في يوم كروي حافل بالعديد من المباريات المهمة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برينتفورد، بينما يلتقي إبسويتش تاون مع أستون فيلا.

* ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي – الساعة 5 مساءً – beIN Sports Mena 6.

* مانشستر يونايتد ضد برينتفورد – الساعة 5 مساءً – beIN Sports Mena 1.

* إبسويتش تاون ضد أستون فيلا – الساعة 7:30 مساءً – beIN Sports Mena 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري الإسباني إقامة أربع مواجهات، أبرزها مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، التي تقام في العاشرة مساءً، بينما يواجه أتلتيكو مدريد فريق إلتشي.

* ريال بيتيس ضد رايو فاليكانو – الساعة 3 مساءً – beIN Sports Mena 5.

* مالاجا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساءً – beIN Sports Mena 5.

* إلتشي ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساءً – beIN Sports Mena 5.

* ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساءً – beIN Sports Mena 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الدوري الإيطالي بثلاث مباريات، أبرزها مواجهة إنتر وجنوى، إلى جانب لقاء لاتسيو أمام تورينو.

* فروسينوني ضد بارما – الساعة 4 مساءً – stc tv.

* تورينو ضد لاتسيو – الساعة 7 مساءً – stc tv.

* إنتر ضد جنوى – الساعة 9:45 مساءً – stc tv.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تقام خمس مباريات في الدوري الفرنسي، يتصدرها ظهور باريس سان جيرمان أمام لوريان، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الباريسي لمواصلة المنافسة على صدارة المسابقة.

* أنجييه ضد لانس – الساعة 6:15 مساءً – beIN Sports XTRA 1.

* لو هافر ضد ستراسبورج – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 9.

* لو مان ضد ليل – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 5.

* نيس ضد تروا – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 7.

* باريس سان جيرمان ضد لوريان – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 3.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يشهد الدوري الألماني إقامة خمس مباريات، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ أمام هامبورج، بالإضافة إلى لقاء شتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت.

* كولن ضد إيلفيرسبيرج – الساعة 4:30 مساءً.

* هامبورج ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساءً.

* ماينز ضد أونيون برلين – الساعة 4:30 مساءً.

* باديربورن ضد شالكه 04 – الساعة 4:30 مساءً.

* شتوتجارت ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تخطف منافسات دوري أبطال أفريقيا الأنظار، مع إقامة عدد من المواجهات المهمة في افتتاح دور المجموعات، حيث يخوض الزمالك اختبارًا قويًا أمام النادي الأفريقي التونسي، بينما يلتقي بيراميدز مع المغرب الفاسي، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية.

وتشهد الجولة أيضًا مواجهات الترجي الرياضي أمام ويليتي، ويانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر، ونهضة بركان أمام كولومب.

* يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر – الساعة 3 مساءً – beIN Sports Mena 2.

* الترجي الرياضي ضد ويليتي – الساعة 6 مساءً – beIN Sports Mena 4.

* الزمالك ضد النادي الأفريقي – الساعة 6 مساءً – beIN Sports Mena 2.

* بيراميدز ضد المغرب الفاسي – الساعة 6 مساءً – beIN Sports Mena 3.

* نهضة بركان ضد كولومب – الساعة 9 مساءً – beIN Sports Mena 4.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

تستمر المنافسات الأفريقية بإقامة مباراتين ضمن بطولة كأس الكونفيدرالية، حيث يواجه الرجاء البيضاوي فريق أسكو كارا، ويلتقي الجيش الملكي مع مارتيزبورج يونايتد.

* الرجاء البيضاوي ضد أسكو كارا – الساعة 9 مساءً – beIN Sports Mena 2.

* الجيش الملكي ضد مارتيزبورج يونايتد – الساعة 9 مساءً – Arryadia TNT.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يشهد الدوري السعودي اليوم ثلاث مواجهات قوية، في مقدمتها لقاء النصر والحزم، ومواجهة الهلال والاتفاق، بينما يختتم الأهلي مباريات اليوم بمواجهة التعاون.

* الحزم ضد النصر – الساعة 2:15 ظهرًا – ثمانية.

* الاتفاق ضد الهلال – الساعة 4:20 مساءً – ثمانية.

* الأهلي ضد التعاون – الساعة 7:30 مساءً – ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراتان ضمن منافسات الدوري التركي، حيث يلتقي سامسون سبور مع جنتشلربيرليجي، بينما يواجه غازي عنتاب فريق آميد سبورتيف.

* سامسون سبور ضد جنتشلربيرليجي – الساعة 3 مساءً – Digiturk Play.

* غازي عنتاب ضد آميد سبورتيف – الساعة 6 مساءً – Digiturk Play.

وتعد مواجهة الزمالك والنادي الأفريقي، إلى جانب لقاء بيراميدز والمغرب الفاسي، من أبرز محطات اليوم الكروي، في ظل طموحات الفريقين المصريين لتحقيق انطلاقة قوية في مشوارهما الأفريقي، بالتزامن مع مجموعة من المواجهات الأوروبية والعربية المنتظرة