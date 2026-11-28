كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات جديدة داخل النادي الأهلي لإنشاء قسم خاص بتحليل الأداء ضمن قطاع كرة القدم، في إطار خطة الإدارة لتطوير منظومة العمل الفني والاستفادة من الأساليب الحديثة في تقييم اللاعبين والمدربين.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن مسؤولي الأهلي بدأوا بالفعل التحرك نحو إنشاء قسم متخصص لتحليل الأداء، على أن يتكون من رئيس يعاونه أربعة مساعدين.

وأوضح أن هذه الفكرة مطبقة بالفعل في عدد من الأندية، مشيرًا إلى وجود اسم مرشح لتولي رئاسة القسم، سبق له العمل في أحد الأندية المصرية، وتردد اسمه خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن الأهلي يسعى إلى تطوير منظومة تحليل الأداء، من خلال إنشاء إدارة مستقلة تتولى هذا الملف، الذي أصبح من العناصر المهمة في كرة القدم الحديثة، مؤكدًا أن دور هذه الإدارة لن يقتصر على الجوانب التحليلية والفنية فقط.

وأشار إلى أن القسم الجديد قد يكون له دور استشاري في اختيار المديرين الفنيين مستقبلًا، من خلال تقييم المرشحين وفقًا لهوية النادي وفلسفته الكروية، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة في ملف التعاقد مع المدربين.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة قد تساعد الأهلي على تفادي تكرار تجربة التعاقد مع المدرب الحسين عموتة، موضحًا أن الأخير مدرب جيد، لكنه لم يكن الاختيار المناسب لقيادة فريق بحجم النادي الأهلي.