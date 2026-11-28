سحبت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom) ترخيص البث الخاص بشركة تمتلك قناة تلفزيونية، وُجّهت إليها اتهامات بالعمل كـ "ذراع دعائية" للحرس الثوري الإيراني.

جاءت تلك الخطوة في أعقاب تحقيق مطوّل أجرته صحيفة "ذا تلجراف"، كشف كيف استخدمت قناة "لؤلؤة" منصاتها للبث عبر الإنترنت وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي للإشادة بقادة بارزين في حركتي حماس وحزب الله، واصفةً إياهم بـ "الشهداء والأبطال".

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت "ذا تلجراف" أن شرطة مكافحة الإرهاب كانت تراجع محتوى القناة، وذلك بعد إحالة ملفها إليها على خلفية مزاعم تتعلق بتمجيد جماعات محظورة.

وكانت الهيئة الرقابية على البث واجهت ضغوطاً لاتخاذ إجراءات حاسمة، بعد تلقيها تحذيرات بشأن المحتوى الذي تبثه القناة، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى القضاء لمراجعة قرارها في حال تقاعست عن سحب الترخيص.

وأعلنت "Ofcom" يوم الجمعة أنها سحبت ترخيص البث التلفزيوني الممنوح لشركة "شيلز فور ميديا ​​برودكشنز ليمتد" -المالكة لقناة "لؤلؤة"- وذلك بعد أن خلصت إلى أن "الشركة لا تتمتع بالأهلية والملاءمة المطلوبة لحمل ترخيص بث".

