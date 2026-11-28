طالب نواب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام صرف أدوية العلاج الكيميائي لمرضى الأورام وفق المواعيد المحددة طبيًا، مؤكدين أن تأخير الجرعات، التي تُحدد في كثير من البروتوكولات العلاجية كل 28 يومًا، قد يؤثر على استكمال الخطة العلاجية.

وأكد النائب نبيل العطار أهمية انتظام صرف جرعات العلاج الكيميائي لمرضى الأورام وفق الجداول الزمنية المحددة من الأطباء، مشددًا على أن الالتزام بمواعيد الجرعات، التي تُحدد في كثير من البروتوكولات العلاجية كل 28 يومًا، يمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال الخطة العلاجية والحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمرضى.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن مرضى الأورام لا ينبغي أن يتحملوا تبعات أي تأخير في توريد الأدوية أو مشكلات إدارية وإجرائية تتعلق بصرفها، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية صحية وإنسانية، تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لضمان توافر الأدوية وصرفها في مواعيدها.

آليات واضحة تضمن عدم انقطاع العلاج

وطالب بضرورة وضع آليات واضحة تضمن عدم انقطاع العلاج، من بينها إتاحة صرف الجرعات مسبقًا متى سمحت طبيعة الدواء والبروتوكول العلاجي بذلك، وتوفير بدائل دوائية معتمدة في حالات نقص بعض الأصناف، بالتنسيق مع الأطباء المعالجين، بما يضمن عدم الإخلال بالخطة العلاجية للمريض.

وشدد العطار على أهمية الإعلان عن خطة واضحة للمخزون الاستراتيجي من أدوية الأورام، ووضع نظام للطوارئ يضمن التدخل السريع عند حدوث أي نقص أو تأخر في التوريد، بما يحول دون تكرار الأزمات التي قد تؤثر على انتظام علاج المرضى.

وأكد أن توفير العلاج في موعده ليس مجرد إجراء إداري، بل مسؤولية مباشرة تجاه المرضى وأسرهم، وأن حماية حق مريض الأورام في الحصول على علاجه بانتظام يجب أن تكون على رأس أولويات المنظومة الصحية

طالبت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات تضمن عدم حدوث أي تأخير في صرف أدوية العلاج الكيميائي لمرضى الأورام، مؤكدة أن انتظام حصول المريض على جرعته كل 28 يومًا ضرورة ترتبط باستكمال برنامجه العلاجي، ولا تحتمل التوقف أو التأجيل.

وأشارت فؤاد في تصريحات خاصة إلى أن التعامل مع علاج الأورام يتطلب التزامًا دقيقًا بالمواعيد المحددة طبيًا، مع ضرورة التأكد بصورة مستمرة من توافر الأدوية في المستشفيات والمعاهد المتخصصة، ومراجعة آليات الصرف والتوريد لتجنب أي فجوات قد تعطل حصول المرضى على جرعاتهم.

وأكدت عضو لجنة الصحة أن أي مشكلات تتعلق بالتوريد أو إجراءات الصرف يجب ألا تنعكس على المريض، مطالبة وزارة الصحة بالتدخل السريع لحل العقبات وضمان استمرار العلاج دون انقطاع.

وفي هذا السياق، دعت إلى إتاحة صرف الجرعات قبل موعد استحقاقها عند الحاجة، وتوفير بدائل علاجية ملائمة في حال عدم توافر بعض الأصناف، مع إعداد خطة واضحة لتأمين الأدوية بما يحافظ على انتظام البرامج العلاجية للمرضى.

مطالب بالكشف عن مواعيد توريد الأدوية وتعويض المتضررين

وطالبت فؤاد الوزارة بإعلان تفاصيل موقف توريد أدوية الأورام، وتحديد المستشفيات والأماكن التي تتوافر بها البدائل العلاجية، إلى جانب توضيح آلية التعامل مع المرضى الذين تأخر حصولهم على جرعاتهم، وكيفية تعويضهم عن فترات التأخير.

كما شددت على أهمية إعلان خطة المخزون الاستراتيجي للأدوية، وتوضيح إجراءات الطوارئ التي تضمن استمرار الإمدادات وتمنع تكرار أي نقص يؤثر على المرضى.

وأكدت النائبة في ختام تصريحاتها أن انتظام صرف العلاج ليس مسألة تنظيمية فقط، بل ضرورة لضمان استكمال المرضى لخططهم العلاجية، مشددة على أن توفير الأدوية وحماية مرضى الأورام من أي انقطاع يجب أن يكونا ضمن أولويات وزارة الصحة