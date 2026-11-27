أعلن إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، تبرعه بمبلغ مليون جنيه لصالح أسر شهداء ومصابي حادث الطريق الدائري، في إطار المبادرة الإنسانية التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري لمساندة المتضررين من الحادث، بالتزامن مع انطلاق المنتدى السنوي الثالث للحزب بمدينة شرم الشيخ.

تبرع لضحايا الوراق

يأتي تبرع النائب إسماعيل موسى استجابةً للمبادرة التي أعلنها الحزب خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، والتي شهدت فتح باب التبرعات لدعم أسر الضحايا والمصابين، وسط تفاعل واسع من قيادات الحزب وأعضائه، في مشهد يعكس روح التضامن والتكافل والحرص على تقديم الدعم الحقيقي للأسر التي تواجه ظروفًا صعبة جراء الحادث.

وأكدت المبادرة حجم التفاعل الإنساني من جانب قيادات الحزب ونوابه، حيث شهدت التبرعات تدفقًا سريعًا منذ الإعلان عنها، وتجاوزت 5 ملايين جنيه خلال دقائق.

حريق الوراق

تأتي المبادرة في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص حزب الشعب الجمهوري على القيام به، وتعزيز قيم التكافل والتلاحم الوطني، والتأكيد على أن مساندة المواطنين في الأزمات مسؤولية تستدعي تضافر الجهود وتقديم الدعم بكل أشكاله.

وتواصل مبادرة حزب الشعب الجمهوري حشد المساهمات لدعم أسر شهداء ومصابي حادث الدائري، في تحرك إنساني يأتي على هامش المنتدى السنوي الثالث للحزب بمدينة شرم الشيخ، ويضع مساندة المتضررين في مقدمة الأولويات.