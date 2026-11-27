كشفت دراسة حديثة أن قضاء ساعات طويلة يوميًا في مشاهدة التلفزيون قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى، إذ توصل الباحثون إلى أن طول مدة الجلوس أمام الشاشات يرتبط بتراجع وظائف الكلى بصورة أسرع على مدار سنوات، ويزداد هذا الخطر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

الجلوس أمام التلفزيون يزيد خطر تراجع وظائف الكلى

وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا، بالتعاون مع جامعتي ليستر وكامبريدج في بريطانيا، تشير إلى أن قلة الحركة والعادات اليومية الخاملة قد تكون من العوامل المرتبطة بتدهور صحة الكلى.

وقام الباحثون بفحص العلاقة بين مشاهدة التلفزيون وتراجع وظائف الكلى لدى أكثر من 6200 شخص أسترالي تزيد أعمارهم على 25 عامًا، واستمرت متابعة وظائف الكلى لمدة 12 عامًا.

وطُلب من المشاركين تسجيل عدد الساعات التي يقضونها في مشاهدة التلفزيون ومقاطع الفيديو وأقراص DVD خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

وأظهرت النتائج أن متوسط ساعات مشاهدة التلفزيون ارتفع خلال فترة الدراسة من 1.77 ساعة إلى 1.91 ساعة يوميًا، كما تبين أن الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول أمام التلفزيون يعانون من تراجع أسرع في وظائف الكلى مقارنة بغيرهم.

ووجد الباحثون أن كل ساعة إضافية من مشاهدة التلفزيون يوميًا ارتبطت بزيادة معدل التراجع السنوي في وظائف الكلى بنسبة تتراوح بين 2 و3% على مدار خمس سنوات.

كما سجل الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لمدة 4 ساعات أو أكثر يوميًا أعلى مستويات خطر الإصابة بأمراض الكلى.

الجلوس أمام التلفزيون يزيد خطر تراجع وظائف الكلى

مرضى السكري الأكثر عرضة لمخاطر الجلوس الطويل

وأشارت الدراسة إلى أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين يقضون ساعات طويلة أمام التلفزيون تعرضوا لأسرع معدلات تراجع وظائف الكلى مقارنة ببقية المشاركين.

ويُعد مرض السكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم من أبرز الأسباب الشائعة لتدهور وظائف الكلى، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلى، ما يؤثر في قدرتها على تنقية الدم والتخلص من الفضلات.

ويعزز ذلك أهمية الانتباه إلى العادات اليومية التي تتسم بقلة الحركة، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين للإصابة بأمراض الكلى.

الجلوس أمام التلفزيون يزيد خطر تراجع وظائف الكلى

أضرار الجلوس لفترات طويلة على صحة الكلى

وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تدعم الأدلة العلمية المتزايدة حول التأثيرات السلبية للسلوكيات الخاملة وقلة النشاط البدني على صحة الكلى، خصوصًا لدى مرضى السكري من النوع الثاني والأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام.

وشددوا على أهمية الالتزام بتوصيات النشاط البدني، وتقليل فترات الجلوس الطويلة، وإدخال الحركة ضمن الروتين اليومي، للمساعدة في الحفاظ على الصحة العامة ووظائف الكلى.

وتُعد أمراض الكلى المزمنة من المشكلات الصحية التي تتطور تدريجيًا، وقد لا تظهر أعراض واضحة في مراحلها الأولى، بينما يمكن أن يؤدي تقدم المرض إلى تراجع قدرة الكلى على أداء وظائفها الحيوية، وقد يصل الأمر في الحالات المتقدمة إلى الحاجة للغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.