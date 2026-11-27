مع تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، يتجدد اهتمام المواطنين بفرص الشراء والادخار، خاصة أن انخفاض سعر المعدن الأصفر قد يمثل فرصة للراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية بتكلفة أقل.

وسجل جرام الذهب عيار 21 في مصر نحو 5625 جنيهًا خلال تعاملات الخميس 26 نوفمبر 2026، بتراجع 10 جنيهات مقارنة باليوم السابق، وفق بيانات السوق المنشورة.

لكن الاستفادة من انخفاض الأسعار لا تعني الإسراع في شراء كميات كبيرة، إذ تظل أسعار الذهب عرضة للتغير وفق تحركات الأسواق العالمية وسعر الدولار ومعدلات الفائدة.

5 طرق لاستغلال انخفاض أسعار الذهب

1- الشراء على مراحل

بدلًا من إنفاق كل المدخرات مرة واحدة، يمكنك تقسيم المبلغ المخصص لشراء الذهب إلى أجزاء، وشراء كميات صغيرة على فترات مختلفة، لتقليل مخاطر الشراء عند سعر مرتفع، خاصة مع استمرار تقلبات السوق.

2- الاتجاه إلى السبائك والجنيهات الذهبية

إذا كان الهدف هو الادخار وليس الزينة، يمكن المقارنة بين السبائك والجنيهات الذهبية، إذ تكون تكاليف المصنعية عليها عادة أقل من المشغولات الذهبية، ما يساعد على تقليل تكلفة الشراء وإعادة البيع.

3- استغلال التراجع في شراء احتياجات الزواج

يمكن للمقبلين على الزواج الاستفادة من انخفاض الأسعار في شراء القطع الأساسية التي يحتاجون إليها، مع تحديد الميزانية مسبقًا ومقارنة المصنعية بين محلات الصاغة المختلفة.

4- اختيار عيار الذهب المناسب

يعد عيار 21 من الأعيرة الأكثر تداولًا في مصر، بينما يتميز عيار 24 بارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه، ويستخدم على نطاق واسع في السبائك، أما عيار 18 فيناسب الكثير من تصميمات المشغولات العصرية.

5- الاحتفاظ بالذهب لفترة طويلة

يفضل النظر إلى الذهب باعتباره أحد أدوات الادخار على المدى المتوسط والطويل، وليس وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة من تغيرات الأسعار اليومية، مع تجنب استثمار الأموال التي قد تحتاجين إليها في المصروفات الضرورية.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب مع انخفاض الأسعار

تابعي سعر الجرام في أكثر من مصدر موثوق قبل التوجه إلى محل الصاغة.

قارني قيمة المصنعية والدمغة بين أكثر من تاجر.

احرصي على الحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن الوزن والعيار وسعر الجرام والمصنعية.

تأكدي من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات.

لا تستخدمي أموال الطوارئ أو الأموال المخصصة للالتزامات الأساسية في شراء الذهب.

لا تفترضي أن السعر سيواصل الانخفاض؛ فقد يرتفع مجددًا أو يتراجع بصورة أكبر.

هل انخفاض الذهب يعني أن الوقت مناسب للشراء؟

لا يمكن اعتبار أي تراجع سعري ضمانًا لتحقيق أرباح مستقبلية، لكن الخبراء ينصحون الراغبين في الادخار طويل الأجل بالتفكير في الشراء التدريجي بدلًا من انتظار الوصول إلى أقل سعر ممكن.

كما أن قرار الشراء يجب أن يرتبط بالقدرة المالية والمدة التي يمكن خلالها الاحتفاظ بالذهب، وليس بمجرد انخفاض السعر خلال يوم أو يومين.