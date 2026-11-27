تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار، أنباء الاعتداء الإيراني الآثـم الذي استهدف مواقع حيوية في دولة الكويت، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وأضرار مادية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرارا للنهج العدائي الذي تنتهجه إيران تجاه دولة الكويت والدول العربية.

وإذ تدين الأمانة العامة للمجلس بكل حزم هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لدولة الكويت في كافة الإجراءات التي تتخذها لمجابهة تلك الاعتداءات، وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.