كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من ضابط شرطة لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى إبتهاجاً بحفل زفاف مما أدى لإصابة شقيقه ووفاته بالشرقية.







بتاريخ مساء أمس 26/ الجارى تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة المركز) متوفى نتيجة إصابته بأعيرة نارية.

وبالفحص تبين قيام الضابط المذكور فى غير أوقات العمل الرسمية بإطلاق أعيرة نارية من الطبنجة الخاصة به إبتهاجاً بحفل زفاف أحد أبناء عمومته فحدثت إصابة المجنى عليه على سبيل الخطأ والتى أدت لوفاته.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. والتحفظ على الضابط والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وعرضه على النيابة العامة وتم إيقافه عن العمل تمهيداً لإنهاء خدمته لمخالفته ثوابت الوزارة.





