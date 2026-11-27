في مشهد جنائزي مهيب، شيّع المئات من أهالي منطقة جزيرة محمد بالوراق جثامين 3 من ضحايا الحريق المروع الذي اندلع على الطريق الدائري، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسر المتوفين.

تشييع الجثمان

وخرجت الجنازة بمشاركة حشود كبيرة من الأهالي والأقارب، الذين حرصوا على توديع الضحايا إلى مثواهم الأخير، مرددين الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة، فيما خيمت أجواء الحزن على المنطقة عقب وصول الجثامين.

وضمت قائمة الضحايا إسلام مصطفى عواد زبادي، وابتسام مصطفى عواد زبادي، التي كانت حاملا ولقيت مصرعها إثر الحريق، ليرحل جنينها معها، بالإضافة إلى محمود إبراهيم عبد الراضي.

وكان الضحايا قد لقوا مصرعهم في الحريق الهائل الذي شهدته منطقة الوراق بالطريق الدائري، بعدما تحولت المنطقة إلى ساحة من النيران، في حادث مأساوي خلّف عددا من الضحايا والمصابين، وأثار حالة واسعة من الحزن بين الأهالي.