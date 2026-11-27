أكد الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أن مساعدة الآخرين وإغاثة الملهوف من المبادئ الأساسية التي حث عليها الدين الإسلامي، مشددًا على أن التكافل والتعاون بين الناس لا يقتصران على كونهما واجبًا إنسانيًا، بل يمثلان عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.

وقدم سليمان خالص التعازي لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن المصاب لم يقتصر أثره على أسر الضحايا وحدهم، وإنما ألمّ بالمصريين جميعًا، في ظل ما خلفه الحادث من خسائر بشرية ومادية.

إغاثة الملهوف مسؤولية شرعية

وأوضح رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن إغاثة الملهوف ومساندة المحتاجين مسؤولية شرعية، وأن التقصير في مساعدة الآخرين رغم القدرة على ذلك أمر يستوجب المساءلة.

وأشار إلى أن مشاهد الشهامة والتضامن التي ظهرت عقب حادث الوراق تعكس قيم التعاون والتراحم المتأصلة في المجتمع المصري، لافتًا إلى أن واجب المساندة لا يتوقف عند إنقاذ المصابين وتقديم المساعدة العاجلة لهم، وإنما يمتد إلى الوقوف بجانب أسر الضحايا ومواساتهم في مصابهم.

وشدد على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمتضررين، باعتبار أن التكافل الحقيقي يظهر في أوقات الشدائد، من خلال تحرك كل شخص وفق قدرته وإمكاناته لتخفيف معاناة الآخرين.

التوكل على الله لا يعني إهمال أسباب السلامة

وفي سياق آخر، شدد الدكتور حسن سليمان على أن التوكل على الله لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب، ولا يعني التواكل أو إهمال إجراءات السلامة والوقاية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «اعقلها وتوكل».

وأوضح أن الإيمان بالقضاء والقدر يجب أن يصاحبه الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح وتجنب المخاطر، مؤكدًا أن الأخذ بالأسباب واجب لا يتعارض مع التسليم بقضاء الله وقدره.

التبرع بالدم والمساعدات المالية من صور التكافل

وأشار رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق إلى أن مساعدة المتضررين لا تقتصر على الأشخاص الموجودين في موقع الحادث، إذ يستطيع كل مواطن المشاركة في تقديم العون من مكانه، سواء من خلال التبرع بالدم للمصابين، أو تقديم المساعدات المالية عبر المؤسسات والصناديق المخصصة لذلك.

ودعا إلى اغتنام فرص مساعدة الآخرين والتنافس في تقديم العون، مؤكدًا أن الإحسان لا يتوقف عند أداء الحد الأدنى من الواجب، وإنما يمتد إلى بذل المزيد من الجهد والإمكانات من أجل تخفيف معاناة المحتاجين والوقوف بجانبهم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية ترسيخ قيم الرحمة والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، خاصة في أوقات الأزمات، بما يعكس المعنى الحقيقي للتراحم الذي دعا إليه الدين الإسلامي.