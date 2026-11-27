كشف طارق رمضان، وكيل اللاعبين، عن تطورات جديدة بشأن إمكانية عودة حسام البدري لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا وجود تواصل بالفعل من جانب مسؤولي القلعة الحمراء مع المدرب لبحث إمكانية توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وقال طارق رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن مسؤولي النادي الأهلي تواصلوا مع حسام البدري، لبحث إمكانية عودته إلى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن ملف تولي حسام البدري تدريب الأهلي قد يكون مغلقًا بشكل مؤقت، بسبب ارتباطه بخوض مباريات مهمة مع فريق أهلي طرابلس الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما يجعل حسم موقفه من الرحيل عن النادي الليبي مؤجلًا في الوقت الحالي.

وأضاف وكيل اللاعبين أن هناك احتمالية لإنهاء تعاقد حسام البدري مع أهلي طرابلس بالتراضي، تمهيدًا لخوض تجربة جديدة مع الأهلي المصري، إلا أن هذا الأمر لن يحدث في الوقت الحالي، نظرًا لارتباط المدرب باستحقاقات مهمة مع فريقه الليبي.

وأشار طارق رمضان إلى أن احتمالية تولي حسام البدري القيادة الفنية للأهلي المصري كبيرة، في ظل التواصل الذي حدث بين الطرفين، لكنه أكد عدم امتلاكه معلومات مؤكدة بشأن موعد حسم الملف أو توقيت الإعلان عن القرار النهائي.

وتبقى عودة حسام البدري إلى الأهلي أحد الملفات المطروحة خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات والمفاوضات، وموقف المدرب من استكمال مشواره مع أهلي طرابلس أو إنهاء تعاقده بالتراضي.